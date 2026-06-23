Gwiazdy Hotelu Paradise w Królowej Przetrwania? Jest na co czekać

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-06-23 15:29

Choć emocje po 12. edycji „Hotelu Paradise” opadły, niektórzy już zaczęli typować uczestniczki do kolejnego hitu TVN-u. Po majowym ogłoszeniu nowej odsłony „Królowej Przetrwania” pod postem programu zaroiło się od nazwisk znanych z rajskiej willi. Wśród najczęściej wymienianych znalazła się Magda, która sama wymownie zareagowała na jeden z komentarzy. Oto, co padło.

Trzy kobiety z Hotelu Paradise (Magda, Dominika, Roksana) w eleganckich kreacjach stoją na trawie, obok celebrytka w czarnej sukience pozuje na tle logo Królowej Przetrwania. Więcej o tych spekulacjach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: TVN/ Materiały prasowe Trzy uczestniczki w wieczorowych kreacjach z programu "Hotel Paradise" obok kadru z uśmiechniętą modelką na tle logo "Królowej Przetrwania", co nawiązuje do spekulacji o ich udziale w nowej edycji. Więcej o gwiazdach w nowym reality show na Super Seriale.

Kolejna edycja „Królowej Przetrwania” jest już pewna

„Królowa Przetrwania” należy obecnie do najbardziej komentowanych reality show. Program wzbudza mnóstwo emocji, a konflikty pomiędzy uczestniczkami regularnie wywołują dyskusje w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że informacja o kolejnej edycji od razu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem fanów.

Tym bardziej że już jesienią na antenę TVN7 powróci także 13. sezon „Hotelu Paradise”. Widzowie obu formatów w dużej mierze się pokrywają, dlatego szybko pojawiły się spekulacje, które gwiazdy rajskiego show mogłyby odnaleźć się również w znacznie trudniejszych warunkach „Królowej Przetrwania”.

Magda z „Hotelu Paradise” w „Królowej Przetrwania”? Odpowiedziała wprost

Pod postem zapowiadającym nową edycję programu internauci zaczęli oznaczać swoje faworytki. Wśród wymienianych nazwisk pojawiła się Magda z 12. sezonu „Hotelu Paradise”, która przez wielu widzów była uznawana za jedną z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych uczestniczek.

Co ciekawe, sama zainteresowana zauważyła jeden z komentarzy i odpowiedziała krótko, ale wymownie:

„Chętnie” – napisała Magda.

Nie tylko Magda. Wskazano także Dominikę i Roksanę

Na jednym nazwisku się jednak nie skończyło. W komentarzach wymieniono również Dominikę, zwyciężczynię 12. edycji „Hotelu Paradise”, a także Roksanę. Zdaniem części osób właśnie te uczestniczki mogłyby dostarczyć w „Królowej Przetrwania” wielu emocji.

Nie brakuje opinii, że charakterne osobowości z „Hotelu Paradise” doskonale odnalazłyby się w formacie opartym nie tylko na rywalizacji, ale również na relacjach i konfliktach pomiędzy uczestniczkami.

Czy gwiazdy „Hotelu Paradise” naprawdę pojawią się w nowym programie? Na razie wszystkie doniesienia należy traktować wyłącznie jako spekulacje. Komentarze fanów czy nawet entuzjastyczna odpowiedź Magdy nie oznaczają jeszcze, że którakolwiek z uczestniczek rzeczywiście pojawi się w nowym sezonie „Królowej Przetrwania”.

Gwiazdy Hotelu Paradise w Królowej Przetrwania? Jest na co czekać
Galeria zdjęć 12