Gwiazdy Hotelu Paradise w Królowej Przetrwania? Jest na co czekać

Kolejna edycja „Królowej Przetrwania” jest już pewna

„Królowa Przetrwania” należy obecnie do najbardziej komentowanych reality show. Program wzbudza mnóstwo emocji, a konflikty pomiędzy uczestniczkami regularnie wywołują dyskusje w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że informacja o kolejnej edycji od razu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem fanów.

Tym bardziej że już jesienią na antenę TVN7 powróci także 13. sezon „Hotelu Paradise”. Widzowie obu formatów w dużej mierze się pokrywają, dlatego szybko pojawiły się spekulacje, które gwiazdy rajskiego show mogłyby odnaleźć się również w znacznie trudniejszych warunkach „Królowej Przetrwania”.

Magda z „Hotelu Paradise” w „Królowej Przetrwania”? Odpowiedziała wprost

Pod postem zapowiadającym nową edycję programu internauci zaczęli oznaczać swoje faworytki. Wśród wymienianych nazwisk pojawiła się Magda z 12. sezonu „Hotelu Paradise”, która przez wielu widzów była uznawana za jedną z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych uczestniczek.

Co ciekawe, sama zainteresowana zauważyła jeden z komentarzy i odpowiedziała krótko, ale wymownie:

„Chętnie” – napisała Magda.

Nie tylko Magda. Wskazano także Dominikę i Roksanę

Na jednym nazwisku się jednak nie skończyło. W komentarzach wymieniono również Dominikę, zwyciężczynię 12. edycji „Hotelu Paradise”, a także Roksanę. Zdaniem części osób właśnie te uczestniczki mogłyby dostarczyć w „Królowej Przetrwania” wielu emocji.

Nie brakuje opinii, że charakterne osobowości z „Hotelu Paradise” doskonale odnalazłyby się w formacie opartym nie tylko na rywalizacji, ale również na relacjach i konfliktach pomiędzy uczestniczkami.

Czy gwiazdy „Hotelu Paradise” naprawdę pojawią się w nowym programie? Na razie wszystkie doniesienia należy traktować wyłącznie jako spekulacje. Komentarze fanów czy nawet entuzjastyczna odpowiedź Magdy nie oznaczają jeszcze, że którakolwiek z uczestniczek rzeczywiście pojawi się w nowym sezonie „Królowej Przetrwania”.