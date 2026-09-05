Grała Irkę w "Plebanii". Nagle zniknęła. Co dziś robi i jak wygląda Małgorzata Teodorska?

Pierwszy odcinek serialu "Plebania", który opowiadał losy mieszkańców fikcyjnej miejscowości Tulczyn, oraz tytułowej plebanii wyemitowano na antenie TVP1 5 października 2000 roku. Produkcja od razu spotkała się z ciepłym przyjęciem widzów, którzy losy bohaterów mogli śledzić aż przez pięć dni w tygodniu. Jedną z bohaterek serialu była Irka Tosiek - była modelka, która pracowała w restauracji w Tulczynie. W rolę sympatycznej Ireny wcielała się Małgorzata Teodorska, która z produkcją związana była przez dziesięć lat, od 2001 roku aż do zakończenia emisji serialu w 2011.

Obsada serialu Plebania po latach. Tych aktorów na pewno byście już nie poznali!

Małgorzata Teodorska żyje z dala od blasku fleszy i nie chce wracać do show-bzinesu

Choć praca na planie była bardzo wyczerpująca, to Teodorska w wywiadach podkreślała, że sprawiała jej ogromną frajdę oraz wiele ją nauczyła. Zachwycano się nie tylko talentem młodej aktorki, ale również jej urodą. W 2005 roku pojawiła się nawet na okładce magazynu dla panów "Playboy". Później mogliśmy ją jeszcze oglądać w roli Ady Lech w innym, hitowym serialu Telewizji Polskiej "M jak miłość". W momencie zakończenia emisji "Plebanii" Małgorzata Teodorska usunęła się w cień. Nie tylko przestała pojawiać się na ekranie, ale również bywać na imprezach branżowych. W jednym z wywiadów, którego udzieliła serwisowi Plejada, wyznała, że jej odejście od show-biznesu przyszło bardzo naturalnie.

To przyszło naturalnie. Po 13 latach serial, w którym grałam główną rolę, został zdjęty z anteny. Zaczęłam się zastanawiać, co dalej — czy podpisać kolejny kontrakt i kontynuować pracę w telewizji, czy spróbować się w czymś innym. Wybrałam to drugie. Pamiętam, że już od jakiegoś czasu czułam, że to, co robię, nie daje mi 100 proc. satysfakcji. Chciałam się sprawdzić w innym zawodzie - powiedziała aktorka.

Teodorska również podkreśliła, że nie planuje powrotu do aktorstwa, co z pewnością zasmuciło jej fanów. Co dziś robi serialowa Irka? Małorzata Teodorska po zakończeniu pracy na planie przez pewien czas prowadziła kanał na YouTube, po pewnym czasie stwierdziła jednak, że to nie dla niej. Od wielu lat z powodzeniem łączy rolę mamy (córka Wiktoria jest już dorosła, za to jej młodszy syn Filip ma sześć lat) oraz pracę zawodową. Teodorska pracuje w branży beauty i zajmuje się sprzedażą na rynek polski w jednej z największych drogerii w Europie. Chcielibyście zobaczyć jeszcze Małgorzatę Teodorską na ekranie?

Zajrzyjcie do naszej galerii, aby sprawdzić, jak dziś wygląda Irka z serialu "Plebania"!