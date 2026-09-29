W poprzednim odcinku Ezgi wyznała Yasemin, że to ona zrobiła zdjęcie Yasemin i Buraka nad morzem. Chciała wykorzystać fotografię, żeby odsunąć Yasemin od Kerema. Yasemin powiedziała Sengul, że to jej ojciec Tahsin doprowadził matkę do stanu, w którym obecnie się znajduje. Münevver chciała poznać ukochaną Buraka i przypomniała Ayfer, że powinna zaakceptować wybór syna. Ayfer dowiedziała się w banku, że Halil wziął kredyt pod zastaw domu, i urządziła mężowi awanturę. Remzi poprosił natomiast Tahsina o zdjęcie córki, ponieważ zamierza ją odnaleźć. Co wydarzy się dalej?

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„Splątane losy” odcinek 61 - streszczenie

Halil wyjaśni Ayfer, że potrzebuje pieniędzy, żeby pozbyć się Remziego. Burak przyzna kolegom, że zamienił karty pacjentów. Liczył na to, że przez tę intrygę Kerem udzieli profesorowi błędnej odpowiedzi. Później ostrzeże rywala, by trzymał się z dala od Yasemin. Kerem powie Ezgi, że nie odwzajemnia jej uczuć i widzi w niej tylko przyjaciółkę. Münevver znajdzie notes Halila. Gdy przeczyta jego zapiski, zacznie podejrzewać, że mężczyzna ukrywa przed nią poważny problem.

„Splątane losy” odcinek 61 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

61. odcinek „Splątanych losów” TVP1 wyemituje 7 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 14:00. To wtedy Halil spróbuje wyjaśnić Ayfer, dlaczego potrzebuje pieniędzy. Burak z kolei skonfrontuje się z Keremem w sprawie Yasemin.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia pojawienie się kilkuletniej Mine pod domem zamożnej Münevver. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką kobiety. Jej przybycie ponownie otwiera sprawy dotyczące córki Münevver oraz dawnego rozpadu rodziny. Ważną częścią historii jest też uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, które komplikują rodzinne problemy. Fabuła porusza tematy rodzinnej tajemnicy, zerwanych więzi, konfliktów pokoleniowych i różnic społecznych. W serialu występują m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer