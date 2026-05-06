Gorący romans Joanny i Artura nabierze tempa w "M jak miłość". Zrozpaczona lekarka jednak nie zniknie z przychodni

Kardiolożka Joanna zostanie w Lipnicy. Artur Rogowski odrzuci jej wypowiedzenie

Po letniej przerwie widzowie zobaczą dalsze losy zakazanego uczucia między pracownikami lipnickiej placówki medycznej. Dobrzańska, przytłoczona potężnym poczuciem winy wobec Marysi (Małgorzata Pieńkowska) oraz narastającą presją otoczenia, ostatecznie zdecyduje się zakończyć współpracę. Lekarka wręczy swojemu przełożonemu oficjalne pismo z rezygnacją, uznając, że dalsza obecność w tym miejscu i rozwijanie niebezpiecznej relacji są po prostu niemożliwe.

Szef kliniki zareaguje na ten krok w zupełnie nieoczekiwany sposób, kategorycznie odrzucając decyzję pracownicy. Rogowski nie tylko podrze dokument, ale również otwarcie przyzna się do własnych, głębokich uczuć względem pięknej podwładnej. Mężczyzna przestanie ukrywać swoje zaangażowanie emocjonalne i namiętnie pocałuje kardiolożkę na oczach własnej córki, Agnes (Amanda Mincewicz). Ta wybuchowa sytuacja sprawi, że kobieta zmieni zdanie, zostając zarówno w pracy, jak i w prywatnym życiu swojego przełożonego.

Aktorka Dominika Sakowicz zdradza kulisy z planu. Zdjęcia nie pozostawiają żadnych złudzeń

Twardym dowodem na kontynuację wątku medycznego są najnowsze materiały udostępnione przez samą odtwórczynię roli w mediach społecznościowych. Dominika Sakowicz pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie świeżymi fotografiami z planu zdjęciowego, na których pozuje w charakterystycznym lekarskim fartuchu na terenie przychodni Rogowskich. Warto przypomnieć, że aktorka już wcześniej dzieliła się podobnymi, wspólnymi kadrami u boku serialowego partnera z lipnickiej placówki.

Regularna aktywność gwiazdy w sieci jednoznacznie potwierdza, że jej bohaterka nigdzie się nie wybiera i nadal będzie budować złą sławę w lokalnym ośrodku. Choć sfera zawodowa pozostanie pozornie stabilna, prywatne życie kochanków zamieni się w prawdziwy koszmar, gdy zdrada ujrzy wreszcie światło dzienne. Wszystko wskazuje na to, że bezpośrednim powodem nagłej dekonspiracji będzie oburzona zachowaniem ojca Agnes, która nie zamierza dłużej zatajać bolesnej prawdy przed oszukiwaną Marysią.

Dramatyczna konfrontacja z Mostowiakami. Płacz Joanny i ostra interwencja seniorki rodu

Zapowiedzi nadchodzących odcinków zwiastują potężny dramat rodzinny i mnóstwo wylanych łez. Kolejne zakulisowe przecieki z planu serialu pokazują kompletnie zalaną łzami kardiolożkę, która w wielkim pośpiechu opuszcza słynny dom w Grabinie. Najprawdopodobniej dojdzie do ostrego starcia z prawowitą żoną oraz jej zbulwersowanymi bliskimi. Co więcej, do akcji bezkompromisowo wkroczy sama Barbara (Teresa Lipowska), która stanowczo przywoła swojego niewiernego zięcia do porządku.

Surowa reprymenda ze strony charyzmatycznej teściowej przyniesie zamierzone skutki, ponieważ skruszony Artur ostatecznie nie zdecyduje się na definitywne porzucenie dotychczasowej rodziny dla młodszej kochanki. Mimo to zdesperowana Dobrzańska nie podda się bez walki i wciąż będzie zabiegać o względy ukochanego, opierając się na jego wcześniejszych, gorących deklaracjach. Czas pokaże, jak długo potrwa ten wyjątkowo skomplikowany trójkąt miłosny i czy namiętna relacja przetrwa zbliżający się wielkimi krokami potężny kryzys.