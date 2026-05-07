"Gliniarze": streszczenie odcinka 1204

Warszawskie ulice znów stały się tłem dla dramatycznych wydarzeń, które pokazał ostatnio serial "Gliniarze". Cała sprawa zaczęła się od włamania do domu byłego handlarza narkotykami, gdzie spanikowany sprawca uprowadził szesnastoletnią córkę gospodarza. Detektywi musieli błyskawicznie ruszyć w teren, dążąc do odnalezienia młodych ludzi i uratowania ich przed fatalnymi skutkami tej nieprzemyślanej decyzji. Obok głównego śledztwa Olgierd i Zosia znaleźli chwilę na powrót do przeszłości, a wszystko to wydarzyło się za sprawą jednego, zupełnie nieoczekiwanego incydentu. Takie sploty okoliczności udowodniły, że praca w policji to nie tylko pościgi, ale też skomplikowane historie osobiste. Zobaczmy zatem, jakie wyzwania przyniósł detektywom kolejny dzień na służbie.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Gliniarze" odc. 1204 - streszczenie

Śledztwo w 1204. odcinku rozpoczyna się od makabrycznego odkrycia zwłok trenera personalnego na tyłach siłowni. Adam i Olga szybko ustalają, że zamordowany mężczyzna w przeszłości był silnie związany ze środowiskiem pseudokibiców. Dzięki sprawnej interwencji policjantom udaje się w porę zatrzymać narastający konflikt i zapobiec brutalnej bójce. Funkcjonariusze zatrzymują dawnych znajomych ofiary, a ich zeznania rzucają na całą sprawę zupełnie inne światło, komplikując dotychczasowy obraz zdarzeń. Nowo odkryty ślad jest jednak bardzo trudny do zweryfikowania standardowymi metodami. Z tego powodu śledczy decydują się na podjęcie ryzykownej akcji pod przykrywką, by zdobyć twarde dowody przeciwko sprawcy.

"Gliniarze" odc. 1204 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy seriali kryminalnych z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych przygód warszawskich policjantów. Losy śledczych w starciu z brutalnym światem zbrodni będzie można śledzić już w najbliższym czasie przed telewizorami. Warto zarezerwować sobie popołudnie, aby sprawdzić, jak detektywi poradzą sobie z nowym wyzwaniem. Odcinek 1204 serialu "Gliniarze" zostanie wyemitowany 14 maja 2026 roku na kanale Polsat o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to propozycja dla każdego, kto lubi szybkie tempo i historie osadzone w realiach warszawskich ulic. Codziennie możemy podglądać pracę śledczych, którzy mierzą się z najtrudniejszymi zagadkami kryminalnymi w stolicy. Każdy odcinek to solidna dawka policyjnej roboty, gdzie spryt i odwaga detektywów są wystawiane na ciężką próbę. To opowieść o ludziach, którzy każdego dnia stawiają czoła brutalnej rzeczywistości, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. W serialu występują między innymi:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)