"Gliniarze", odcinek 1174: Przesłuchanie podejrzanego ujawnia, że ktoś celowo wprowadza śledczych w błąd

Napięcie w serialu "Gliniarze" sięgnęło zenitu, a ostatni odcinek dostarczył fanom solidnej dawki emocji. Wszystko za sprawą śledztwa Interpolu, który obserwował handlarzy żywym towarem planujących duży transport porwanych kobiet ze Wschodu. Sprawę komplikował fakt, że przestępcy najprawdopodobniej mieli w policji swojego informatora, co stawiało całą operację pod ogromnym znakiem zapytania. W trakcie dochodzenia, prowadzonego przez Olgierda Mazura i Krzysztofa Chrobocińskiego, doszło między detektywami do ostrego spięcia. Ta sytuacja zmusiła szefa CBP, Szwarca, do podjęcia trudnej decyzji, której konsekwencje miał odczuć cały wydział. Po takich wstrząsach atmosfera na komendzie z pewnością na długo pozostanie gęsta.

"Gliniarze" odc. 1174 - streszczenie

W najnowszym odcinku serialu dojdzie do zuchwałego napadu na jubilera, którego dokonają przestępcy udający dostawców jedzenia. Prowadzący śledztwo Adam Bogusz i Krzysztof Chrobociński szybko wytypują pierwszego podejrzanego – jest nim syn jednej z pracownic salonu, który niedawno opuścił zakład karny. Jednak konfrontacja z młodym mężczyzną przyniesie nieoczekiwany zwrot w sprawie, gdy ten ujawni, że nie wszyscy świadkowie zeznali prawdę. Detektywi zdadzą sobie sprawę, że ktoś celowo wprowadza ich w błąd. Teraz głównym zadaniem funkcjonariuszy będzie ustalenie, komu zależy na tym, aby prawdziwi sprawcy rabunku nigdy nie zostali złapani.

"Gliniarze" odc. 1174 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się rozwiązania kolejnej kryminalnej zagadki przygotowanej przez scenarzystów. Nadchodząca intryga zapowiada się niezwykle emocjonująco, a śledztwo w sprawie napadu na jubilera dostarczy widzom wielu niespodzianek i zwrotów akcji. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z losami warszawskich detektywów, mamy najważniejsze informacje dotyczące premiery. Emisja 1174. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Serial "Gliniarze" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, wciągając widzów w sam środek dynamicznych akcji policyjnych i trzymających w napięciu dochodzeń. Produkcja skupia się na codziennej pracy warszawskich zespołów detektywistycznych, które muszą wykazać się sprytem, by rozwiązywać najtrudniejsze zagadki kryminalne. Każdy odcinek odsłania mroczne oblicze stolicy, ukazując bezkompromisową walkę z przestępczością, w której stawką jest ludzkie życie. W serialu występują: