"Barwy szczęścia", odcinek 3348: To koniec relacji Grażyny i Patryka! Mężczyzna czuje, że ukochana nie jest gotowa na poważne deklaracje

Poprzedni odcinek serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę emocji i trudnych decyzji. Oliwka, przekonana o niesłabnącym uczuciu Tomka do Grażyny, postanowiła wyprowadzić się z domu, szukając schronienia u Madzi. Tymczasem Marek po niefortunnej kontuzji na imprezie Witka trafił pod opiekę Hermana, a Malwina zmagała się z kryzysem po wizycie w salonie piękności. Nie zabrakło też rodzinnych sekretów, gdy Daniel w tajemnicy przed Asią ponownie zabrał Emila na strzelnicę. Jedynym promykiem nadziei okazała się obecność Lucyny, której powrót zaczął pozytywnie wpływać na Huberta. Po tylu burzliwych wydarzeniach pozostaje czekać, jakie konsekwencje przyniosą bohaterom ich ostatnie wybory.

"Barwy szczęścia" odc. 3348 - streszczenie

Herman będzie w szoku po tym, jak kosztowny zabieg mezoterapii u Malwiny okaże się kompletną porażką. Jego ojciec, Jerzy, nie zamierza zostawić tak tej sprawy i przekonuje córkę, aby z pomocą Natalii zawalczyła o należne odszkodowanie. Tymczasem Justin i Ola rozpoczynają nowy etap w życiu, wprowadzając się do wspólnego loftu, jednak ryzykowny prezent od chłopaka szybko doprowadza do poważnego kryzysu w ich związku. U Oliwki również nie zabraknie emocji, ponieważ dziewczyna zgadza się dać Kępskiemu jeszcze jedną szansę, ale stawia mu ultimatum: musi całkowicie zerwać kontakt z byłą partnerką. Z kolei Patryk, który coraz mocniej angażuje się w relację z Grażyną, zderzy się z jej brakiem gotowości do poważnych deklaracji, co ostatecznie doprowadzi do ich rozstania.

"Barwy szczęścia" odc. 3348 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, trzymając w napięciu do samego końca. Na szczęście fani serialu nie będą musieli długo czekać na kolejną dawkę wrażeń. Premierowa emisja 3348 odcinka serialu "Barwy szczęścia" jest zaplanowana na wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

13

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat skrada serca polskiej publiczności, śledzącej losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. To właśnie tam, na osiedlu Pod Sosnami, codzienne radości przeplatają się z życiowymi dramatami, a bohaterowie stają przed wyborami, które mogłyby dotyczyć każdego z nas. Produkcja wciąga od pierwszych minut, łącząc wątki obyczajowe z nutą sensacji i humoru. Za sukcesem serialu stoi nie tylko ciekawy scenariusz, ale również fantastyczna obsada. W serialu występują m.in.: