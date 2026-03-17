"Gliniarze", odcinek 1169: Poranny jogging pewnej kobiety zamienia się w koszmar, gdy orientuje się, że jest śledzona

W serialu "Gliniarze" nigdy nie brakuje skomplikowanych spraw, a ostatni odcinek był tego doskonałym przykładem. Olga i Adam zajęli się w nim porwaniem siedemnastolatka, który zniknął tuż po powrocie z imprezy. Początkowe podejrzenia padły na uczniów, którzy wcześniej nękali chłopaka, a nawet go pobili. Śledztwo szybko jednak nabrało nieoczekiwanego obrotu, gdy wyszło na jaw, że zaginiony skrywał znacznie więcej tajemnic, niż przypuszczali jego bliscy. Ostatecznie kluczem do rozwiązania tej zagadki było ustalenie, kto miał najsilniejszy motyw. Zobaczmy, z czym detektywi zmierzą się tym razem.

"Gliniarze" odc. 1169 - streszczenie

Spokojny poranny jogging pewnej kobiety zamienia się w koszmar, gdy orientuje się, że jest śledzona. Mimo że udaje jej się zawiadomić policję, chwilę później zostaje uprowadzona. Do sprawy zostają przydzieleni Natalia i Kuba, którzy odkrywają, że zaginiona kobieta jest programistką. Jej przełożony sugeruje, że za porwaniem może stać jej były chłopak, z którym miała problemy. Detektywi rozpoczynają weryfikację tego tropu, jednocześnie biorąc pod lupę firmę ofiary, której sekrety mogą być kluczem do rozwiązania zagadki.

"Gliniarze" odc. 1169 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Gliniarze" z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę emocji i trzymających w napięciu dochodzeń. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle intrygująco, a losy porwanej programistki z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić tej historii, mamy kluczowe informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek 1169 serialu "Gliniarze" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki adrenaliny, przenosząc nas w sam środek policyjnych akcji w Warszawie. Każdy odcinek to fascynująca podróż w głąb mrocznego świata przestępczości, gdzie stołeczni detektywi stawiają czoła najtrudniejszym sprawom kryminalnym. Dynamiczne śledztwa, skomplikowane zagadki i nieustanna walka o sprawiedliwość to znaki rozpoznawcze tej produkcji. Za sukcesem serialu stoją nie tylko wciągające historie, ale także świetnie dobrana obsada, w której występują:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)