"Klan", odcinek 4677: Agnieszkę zaskakuje szokująca wiadomość. Ślubne zdjęcia Zosi krążą po sieci

Poprzedni odcinek serialu "Klan" dostarczył fanom solidnej dawki rodzinnych perypetii i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Rafał bezskutecznie próbował dowiedzieć się od siostry czegoś więcej o jej spotkaniu z kuratorem, podczas gdy Anna w szpitalu musiała znosić ponure opowieści współlokatorki. Niepokój wzbudził również stan psychiczny Maćka, który wciąż nie mógł pogodzić się z tęsknotą za Markiem. Niespodziewanie wieczorem pojawiła się Majka, dumna z przeprowadzonej na własną rękę interwencji w sprawie głodzonych koni. Jej ryzykowna akcja wzbudziła jednak uzasadnione obawy Oli o możliwe konsekwencje prawne. Wygląda na to, że bohaterowie znów stanęli w obliczu zupełnie nowych wyzwań.

"Klan" odc. 4677 - streszczenie

Ola martwi się o Majkę i potencjalne konsekwencje jej ostatnich działań w stadninie, dlatego nalega, by ta skontaktowała się ze swoim kuratorem. Niestety, Majka, pojawiając się w sądzie, całkowicie lekceważy jej rady. W międzyczasie Wiga odwiedza Annę w szpitalu, zabierając ze sobą słuchawki, aby uniknąć wysłuchiwania mrocznych przepowiedni pani Wiesi, jednak na miejscu dowiaduje się od pielęgniarki, że dzięki interwencji Iwonki Surmaczowa została przeniesiona do innej sali. Mariusz wraca z Lądka-Zdroju i dzieli się z Michałem spostrzeżeniami na temat nieustannych kłótni Szczepana i Pułkownika. W innym miejscu Leokadia podsuwa synowi pomysł, by zachęcić Maćka do udziału w konkursie na świąteczną dekorację, na co Leopold niechętnie przystaje. Tymczasem u Jacka rodzinne przygotowania Marzanny przerywa smutna wiadomość – Linka informuje o śmierci swojej babci, a pakującą się do Pragi Agnieszkę zaskakuje wizyta Tymona i Edyty, którzy przynoszą szampana i szokującą informację o zdjęciach ze ślubu Zosi krążących w internecie.

"Klan" odc. 4677 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca i wkrótce dowiemy się, jak potoczą się wątki poszczególnych postaci. Premierowa emisja 4677. odcinka serialu "Klan" odbędzie się we wtorek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskim rynku telewizyjnym i najdłużej emitowana rodzima produkcja, która od 1997 roku gości w domach milionów Polaków. Serial przedstawia codzienne życie, problemy i radości wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, z którymi widzowie mogą się utożsamiać. Dzięki uniwersalnym tematom i postaciom, które ewoluowały na przestrzeni lat, produkcja wciąż cieszy się ogromną popularnością. Przez ponad ćwierć wieku serial dostarczył niezliczonych wzruszeń i emocji, a jego twórcy już zapowiedzieli kontynuację co najmniej do 2027 roku. W serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)