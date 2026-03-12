"Klan", odcinek 4677: Agnieszkę zaskakuje szokująca wiadomość. Ślubne zdjęcia Zosi krążą po sieci

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Klan" dostarczył fanom solidnej dawki rodzinnych perypetii i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Rafał bezskutecznie próbował dowiedzieć się od siostry czegoś więcej o jej spotkaniu z kuratorem, podczas gdy Anna w szpitalu musiała znosić ponure opowieści współlokatorki. Niepokój wzbudził również stan psychiczny Maćka, który wciąż nie mógł pogodzić się z tęsknotą za Markiem. Niespodziewanie wieczorem pojawiła się Majka, dumna z przeprowadzonej na własną rękę interwencji w sprawie głodzonych koni. Jej ryzykowna akcja wzbudziła jednak uzasadnione obawy Oli o możliwe konsekwencje prawne. Wygląda na to, że bohaterowie znów stanęli w obliczu zupełnie nowych wyzwań.
"Klan" odc. 4677 - streszczenie
Ola martwi się o Majkę i potencjalne konsekwencje jej ostatnich działań w stadninie, dlatego nalega, by ta skontaktowała się ze swoim kuratorem. Niestety, Majka, pojawiając się w sądzie, całkowicie lekceważy jej rady. W międzyczasie Wiga odwiedza Annę w szpitalu, zabierając ze sobą słuchawki, aby uniknąć wysłuchiwania mrocznych przepowiedni pani Wiesi, jednak na miejscu dowiaduje się od pielęgniarki, że dzięki interwencji Iwonki Surmaczowa została przeniesiona do innej sali. Mariusz wraca z Lądka-Zdroju i dzieli się z Michałem spostrzeżeniami na temat nieustannych kłótni Szczepana i Pułkownika. W innym miejscu Leokadia podsuwa synowi pomysł, by zachęcić Maćka do udziału w konkursie na świąteczną dekorację, na co Leopold niechętnie przystaje. Tymczasem u Jacka rodzinne przygotowania Marzanny przerywa smutna wiadomość – Linka informuje o śmierci swojej babci, a pakującą się do Pragi Agnieszkę zaskakuje wizyta Tymona i Edyty, którzy przynoszą szampana i szokującą informację o zdjęciach ze ślubu Zosi krążących w internecie.
"Klan" odc. 4677 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca i wkrótce dowiemy się, jak potoczą się wątki poszczególnych postaci. Premierowa emisja 4677. odcinka serialu "Klan" odbędzie się we wtorek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen na polskim rynku telewizyjnym i najdłużej emitowana rodzima produkcja, która od 1997 roku gości w domach milionów Polaków. Serial przedstawia codzienne życie, problemy i radości wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, z którymi widzowie mogą się utożsamiać. Dzięki uniwersalnym tematom i postaciom, które ewoluowały na przestrzeni lat, produkcja wciąż cieszy się ogromną popularnością. Przez ponad ćwierć wieku serial dostarczył niezliczonych wzruszeń i emocji, a jego twórcy już zapowiedzieli kontynuację co najmniej do 2027 roku. W serialu występują m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)