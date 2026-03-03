"Gliniarze", odcinek 1159: Detektywi stają do wyścigu z czasem, by schwytać złodzieja, który ma już na koncie ofiarę śmiertelną

W ostatnim odcinku serialu "Gliniarze" emocje sięgnęły zenitu, a nasi ulubieni detektywi stanęli w obliczu dramatycznej walki z czasem. Wszystko zaczęło się od porwania kobiety, która, jak się później okazało, była policjantką pod przykrywką rozpracowującą grupę sutenerów. Olgierd i Krystian musieli działać błyskawicznie, aby odnaleźć zaginioną funkcjonariuszkę całą i zdrową. W międzyczasie śledziliśmy również prywatne zmagania Eweliny, która w nowej pracy z obawy przed wykorzystaniem zachowywała dystans wobec koleżanek. Na szczęście mogła liczyć na wsparcie męża, Krystiana, który zachęcał ją do przezwyciężenia lęków. Poprzedni epizod z pewnością podniósł poprzeczkę bardzo wysoko.

"Gliniarze" odc. 1159 - streszczenie

W najnowszym odcinku dojdzie do tragicznej w skutkach próby kradzieży, której dokonał zamaskowany sprawca na hulajnodze elektrycznej. Niestety, w trakcie napadu życie traci niewinna kobieta. Szybko okazuje się, że to nie jedyny taki incydent na osiedlu, które od pewnego czasu nękane jest serią podobnych rabunków. Detektywi Adam i Olga wpadają na trop podejrzanego, jednak ten okazuje się niezwykle trudny do schwytania. Wykorzystując swoją zwinność i hulajnogę, mężczyzna brawurowo umyka im w labiryncie ciasnych uliczek, a policjanci muszą go powstrzymać, zanim skrzywdzi kogoś jeszcze.

"Gliniarze" odc. 1159 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Gliniarze" z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen akcji odcinek. Emocjonujące śledztwo w sprawie nieuchwytnego złodzieja na hulajnodze elektrycznej zapowiada się niezwykle interesująco. Widzowie będą mogli śledzić losy swoich ulubionych bohaterów i dowiedzieć się, czy uda im się schwytać sprawcę, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Najnowszy, 1159. odcinek serialu zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów, spragnionych policyjnej akcji i kryminalnych zagadek. Każdy odcinek zabiera nas w sam środek niebezpiecznych dochodzeń prowadzonych na ulicach Warszawy, gdzie stawką często jest ludzkie życie. To właśnie tutaj, w konfrontacji z brutalnym światem przestępczym, poznajemy siłę i determinację najlepszych stołecznych detektywów. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)