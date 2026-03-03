"Gliniarze", odcinek 1159: Detektywi stają do wyścigu z czasem, by schwytać złodzieja, który ma już na koncie ofiarę śmiertelną

Spis treści
W ostatnim odcinku serialu "Gliniarze" emocje sięgnęły zenitu, a nasi ulubieni detektywi stanęli w obliczu dramatycznej walki z czasem. Wszystko zaczęło się od porwania kobiety, która, jak się później okazało, była policjantką pod przykrywką rozpracowującą grupę sutenerów. Olgierd i Krystian musieli działać błyskawicznie, aby odnaleźć zaginioną funkcjonariuszkę całą i zdrową. W międzyczasie śledziliśmy również prywatne zmagania Eweliny, która w nowej pracy z obawy przed wykorzystaniem zachowywała dystans wobec koleżanek. Na szczęście mogła liczyć na wsparcie męża, Krystiana, który zachęcał ją do przezwyciężenia lęków. Poprzedni epizod z pewnością podniósł poprzeczkę bardzo wysoko.
"Gliniarze" odc. 1159 - streszczenie
W najnowszym odcinku dojdzie do tragicznej w skutkach próby kradzieży, której dokonał zamaskowany sprawca na hulajnodze elektrycznej. Niestety, w trakcie napadu życie traci niewinna kobieta. Szybko okazuje się, że to nie jedyny taki incydent na osiedlu, które od pewnego czasu nękane jest serią podobnych rabunków. Detektywi Adam i Olga wpadają na trop podejrzanego, jednak ten okazuje się niezwykle trudny do schwytania. Wykorzystując swoją zwinność i hulajnogę, mężczyzna brawurowo umyka im w labiryncie ciasnych uliczek, a policjanci muszą go powstrzymać, zanim skrzywdzi kogoś jeszcze.
"Gliniarze" odc. 1159 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu "Gliniarze" z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen akcji odcinek. Emocjonujące śledztwo w sprawie nieuchwytnego złodzieja na hulajnodze elektrycznej zapowiada się niezwykle interesująco. Widzowie będą mogli śledzić losy swoich ulubionych bohaterów i dowiedzieć się, czy uda im się schwytać sprawcę, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Najnowszy, 1159. odcinek serialu zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów, spragnionych policyjnej akcji i kryminalnych zagadek. Każdy odcinek zabiera nas w sam środek niebezpiecznych dochodzeń prowadzonych na ulicach Warszawy, gdzie stawką często jest ludzkie życie. To właśnie tutaj, w konfrontacji z brutalnym światem przestępczym, poznajemy siłę i determinację najlepszych stołecznych detektywów. W serialu występują m.in.:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)