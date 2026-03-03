"Gliniarze", odcinek 1159: Detektywi stają do wyścigu z czasem, by schwytać złodzieja, który ma już na koncie ofiarę śmiertelną

Redakcja Eska Cinema
2026-03-03 7:41

W 1159. odcinku serialu „Gliniarze” na Adama i Olgę czeka sprawa, jakiej jeszcze nie było. Po ulicach grasuje zuchwały złodziej na elektrycznej hulajnodze, a jego ostatni skok zakończył się śmiercią niewinnej osoby. Czy detektywi zdołają schwytać nieuchwytnego przestępcę, który brawurowo umyka im w labiryncie osiedlowych uliczek, zanim dojdzie do kolejnej tragedii?

„Gliniarze” wracają z 20. sezonem! Nowy, bezwzględny szef namiesza na komendzie

i

Autor: G&#xa;galazka Dariusz/ AKPA

W ostatnim odcinku serialu "Gliniarze" emocje sięgnęły zenitu, a nasi ulubieni detektywi stanęli w obliczu dramatycznej walki z czasem. Wszystko zaczęło się od porwania kobiety, która, jak się później okazało, była policjantką pod przykrywką rozpracowującą grupę sutenerów. Olgierd i Krystian musieli działać błyskawicznie, aby odnaleźć zaginioną funkcjonariuszkę całą i zdrową. W międzyczasie śledziliśmy również prywatne zmagania Eweliny, która w nowej pracy z obawy przed wykorzystaniem zachowywała dystans wobec koleżanek. Na szczęście mogła liczyć na wsparcie męża, Krystiana, który zachęcał ją do przezwyciężenia lęków. Poprzedni epizod z pewnością podniósł poprzeczkę bardzo wysoko.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Gliniarze" odc. 1159 - streszczenie

W najnowszym odcinku dojdzie do tragicznej w skutkach próby kradzieży, której dokonał zamaskowany sprawca na hulajnodze elektrycznej. Niestety, w trakcie napadu życie traci niewinna kobieta. Szybko okazuje się, że to nie jedyny taki incydent na osiedlu, które od pewnego czasu nękane jest serią podobnych rabunków. Detektywi Adam i Olga wpadają na trop podejrzanego, jednak ten okazuje się niezwykle trudny do schwytania. Wykorzystując swoją zwinność i hulajnogę, mężczyzna brawurowo umyka im w labiryncie ciasnych uliczek, a policjanci muszą go powstrzymać, zanim skrzywdzi kogoś jeszcze.

"Gliniarze" odc. 1159 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Gliniarze" z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen akcji odcinek. Emocjonujące śledztwo w sprawie nieuchwytnego złodzieja na hulajnodze elektrycznej zapowiada się niezwykle interesująco. Widzowie będą mogli śledzić losy swoich ulubionych bohaterów i dowiedzieć się, czy uda im się schwytać sprawcę, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Najnowszy, 1159. odcinek serialu zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

Polecany artykuł:

Stracił dom i mamę w kilka tygodni. Mike z „Sanatorium miłości 8” szuka nowego …

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów, spragnionych policyjnej akcji i kryminalnych zagadek. Każdy odcinek zabiera nas w sam środek niebezpiecznych dochodzeń prowadzonych na ulicach Warszawy, gdzie stawką często jest ludzkie życie. To właśnie tutaj, w konfrontacji z brutalnym światem przestępczym, poznajemy siłę i determinację najlepszych stołecznych detektywów. W serialu występują m.in.:

  • Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
  • Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
  • Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
  • Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
  • Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
  • Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
  • Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
  • Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
  • Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
  • Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
  • Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
  • Przemysław Saleta (jako Artur Król)
  • Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)
„Gliniarze” wracają z 20. sezonem! Nowy, bezwzględny szef namiesza na komendzie
Galeria zdjęć 34