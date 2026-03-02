Emocje w serialu "Gliniarze" sięgnęły zenitu, gdy sami funkcjonariusze znaleźli się na celowniku przestępców. Wszystko zaczęło się od listów z pogróżkami, które policjanci otrzymali na swoje prywatne adresy, a naczelnik Szwarc potraktował sprawę śmiertelnie poważnie, podejrzewając, że ktoś rozpoczął prawdziwe polowanie. Śledztwo poprowadziło detektywów do grupy recydywistów, którzy niestety nieustannie wymykali im się o krok, stwarzając coraz większe zagrożenie. Równocześnie z zawodowymi problemami zmagała się Natalia, która musiała na nowo odnaleźć się w relacji ze swoim synem Antkiem, przechodzącym okres buntu. Napięcie rosło z minuty na minutę, a sprawcy pozostawali na wolności. Z jakimi nowymi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć detektywom?

"Gliniarze" odc. 1158 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od dramatycznych wydarzeń, gdy kobieta przeszukująca mieszkanie zostanie przyłapana na gorącym uczynku i uprowadzona przez dwóch bandytów. Szybko okaże się, że porwana to w rzeczywistości policjantka działająca pod przykrywką, której zadaniem było rozpracowanie groźnej grupy sutenerów. Jej koledzy, Olgierd i Krystian, rozpoczynają desperacki wyścig z czasem, by uratować funkcjonariuszkę. Równolegle śledzimy wątek Eweliny, która w nowym miejscu pracy zachowuje dystans wobec koleżanek. Kobieta obawia się, że ponownie zostanie wykorzystana, a jej mąż Krystian próbuje dodać jej otuchy i przekonać do przezwyciężenia lęków.

"Gliniarze" odc. 1158 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu kryminalnego z pewnością nie mogą doczekać się kolejnej dawki emocji i trzymających w napięciu policyjnych interwencji. Nadchodząca historia porwanej funkcjonariuszki zapowiada się niezwykle interesująco i z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze widzów. Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, kiedy będą mogli obejrzeć najnowsze losy swoich ulubionych bohaterów, mamy już oficjalne informacje. Premierowa emisja 1158. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza fanom solidnej dawki emocji, rzucając ich w sam środek policyjnych akcji i skomplikowanych śledztw. Każdy odcinek to nowa zagadka kryminalna rozgrywająca się na ulicach Warszawy, gdzie nieustraszeni detektywi stawiają czoła najgroźniejszym przestępcom. To właśnie dynamika, nieprzewidywalne zwroty akcji i codzienna walka o sprawiedliwość sprawiają, że tak chętnie śledzimy losy bohaterów. Za sukcesem produkcji stoją znakomici aktorzy, którzy wcielają się w role twardych gliniarzy. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)