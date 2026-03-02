"Uroczysko" powraca na ekrany z nowymi odcinkami! Tytułowe, malownicze miasteczko z pewnością skrywa więcej mrocznych tajemnic, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W centrum wydarzeń znajdą się skomplikowane śledztwa, które wystawią na próbę nie tylko intelekt bohaterów, ale również ich wzajemne relacje. Możemy spodziewać się gęstej atmosfery, nieoczekiwanych zwrotów akcji i postaci z intrygującą przeszłością. Czy jesteście gotowi, aby zanurzyć się w ten świat i odkryć, co kryje się pod powierzchnią idyllicznego miasteczka?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Uroczysko" odc. 212 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku śledztwo w sprawie zabójstwa Joanny Poniatowskiej nabiera tempa, a Daniel po przeszukaniu jego samochodu i mieszkania zostaje aresztowany. Na komisariacie pojawia się Artur, którego zeznania wprawiają Filipa i Marcina w prawdziwe osłupienie. Sprawa staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, gdy wychodzi na jaw, że do zabójstwa użyto materiału wybuchowego C4. Policjanci zdają sobie sprawę, że sytuacja wymyka się spod kontroli, gdyż liczne motywy, sprzeczne dowody i nowe tropy prowadzące donikąd tylko pogłębiają chaos. Dodatkowo, rosnące napięcia wokół lokalnego baru dodatkowo gmatwają i tak już trudne dochodzenie.

"Uroczysko" odc. 212 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania kolejnej zagadki kryminalnej w malowniczym Uroczysku. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a skomplikowane śledztwo z pewnością będzie trzymać w napięciu do ostatniej minuty. Na szczęście już wkrótce dowiemy się, jakie nowe tropy odkryją policjanci i jak potoczą się losy bohaterów. Premierową emisję 212. odcinka serialu "Uroczysko" zaplanowano na 8 marca 2026 roku o godzinie 19:30 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który od lat przyciąga widzów niezwykłym połączeniem sielskiego klimatu z mrocznymi zagadkami kryminalnymi. Siłą napędową fabuły jest duet policjantów, Agaty i Filipa, których zupełnie odmienne charaktery tworzą zaskakująco skuteczny zespół śledczy. Każda sprawa, często związana z przyjezdnymi turystami, rozwija się na przestrzeni dwóch odcinków, pozwalając jednocześnie śledzić prywatne życie ulubionych bohaterów. To właśnie ta mieszanka sprawia, że tak chętnie wracamy do tego miasteczka. W serialu występują m.in.:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)