W poprzednich odcinkach (3332-3336) sukces artykułu Modrzyckiego o Rawiczach doprowadził Kornela do furii i zwolnienia dziennikarza, który zdobył dowód łapówki od Cezarego i zaczął szantażować właściciela gazety. Wyprawa Kasi, Mariusza i Ksawerego omal nie skończyła się tragedią, gdy pies wybiegł pod auto, a chłopiec później złożył zeznania. Makowski nachodził Mariusza, wywołując konflikt, a jego rodzina utrudniała inicjatywę trzeźwościową Kasi. Hubert odkrył, że Iwona wystawiła udziały w domu na sprzedaż, a pojawienie się Lucyny, która podpisała już umowę u notariusza, wstrząsnęło Pyrkami. Grad z więzienia poprosił Błażeja o obraz Leny, a Natalia po wizycie w areszcie zdecydowała się rozstać z Cezarym. Beata namawiała Dorotę do ujawnienia zdrady Radomira, lecz ta odmówiła. Napięcie rosło także wokół Grażyny, której związek z młodszym Patrykiem stał się powodem rodzinnych niepokojów.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3337

Przewlekły stres negatywnie odbija się na zdrowiu Natalii, która w końcu wyznaje Malwinie, jak bardzo jest załamana. Natomiast Renata wpada w panikę, gdy jej diler odkrywa, że kobieta spotyka się z policjantem. Skutkuje to natychmiastowym odcięciem jej od narkotyków, od których zdążyła się uzależnić. Z kolei Grażyna kontynuuje relację z Patrykiem, wybierając się z nim na kolejną randkę, a przy okazji zdradza Madzi, że jej wybrankiem jest właśnie Jezierski. Za to Tomasz - obserwując, jak Wiracka rozkwita u boku nowego partnera - ponownie odczuwa wyraźne ukłucie zazdrości.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3338

Renata wciąż cierpi i wykazuje objawy uzależnienia od opiatów, co wzbudza coraz większy niepokój Marcina oraz Dominiki. Jej stan zauważa również Karol, który przyłapuje dziewczynę na próbie zdobycia kolejnej recepty. Natomiast Lucyna ostatecznie wprowadza się do domu Pyrków. Z kolei Daniel dopuszcza się kolejnego kłamstwa wobec Asi - zapewnia, że wybiera się z Emilem na kręgle, podczas gdy w rzeczywistości zabiera chłopca na strzelnicę. Za to Kasia i Mariusz przygotowują się do festynu z okazji lokalnego święta: Dnia Jabłka.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3339

Łukasz stale współpracuje z Celiną, tym razem pomaga jej przy sprawie dotyczącej zdrady małżeńskiej. Natomiast Ksawery zostaje surowo upomniany przez Kasię za używanie w szkole alkogogli pożyczonych od kolegi. Ostatecznie jednak Górka sama testuje wynalazek i postanawia wykorzystać go na festynie z okazji Dnia Jabłka. Z kolei Lucyna przenosi do domu Pyrków resztę swoich rzeczy, na stałe zamieszkując przy Zacisznej. Tymczasem Asia stanowczo sprzeciwia się Danielowi, gdy ten bez jej zgody podejmuje nagłą decyzję o zabraniu Emila na quady.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3340

Do inicjatywy obrony Zacisznej dołącza Lucyna, która staje na czele pikiety mieszkańców, a swój sprzeciw manifestuje rzuceniem w Wilka jajkami. Natomiast Justin dowiaduje się, że Bruno po raz kolejny kwestionuje jego kompetencje, anulując większość wydarzeń zaplanowanych w hotelu. W odpowiedzi Justin - działając w porozumieniu z Kępskim - postanawia stanowczo sprzeciwić się Stańskiemu. Z kolei Oliwka, całkowicie pochłonięta walką o rozwój własnego przedsiębiorstwa, wprowadza w pracy bardzo napiętą atmosferę, a ofiarą jej surowego nastawienia ponownie pada Ola.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3341

Łukasz spotyka się z czytelnikami, otrzymując wsparcie od rodziny i przyjaciół. Największą fanką pisarza okazuje się Celina, z którą Sadowski spędza namiętny wieczór. Natomiast Ola powstrzymuje Justina, gdy ten po raz kolejny próbuje porozmawiać w jej imieniu z Oliwką. Po pracy Skotnicki zabiera ukochaną na krótką wycieczkę. Z kolei Karol zostaje nagle brutalnie zaatakowany w szpitalu przez pacjenta uzależnionego od leków przeciwbólowych.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 w TVP2. Kolejne odcinki 3337–3341 będzie można oglądać od 16 do 20 marca 2026. Jeśli nie możecie obejrzeć ich w telewizji, wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.

odc. 3337 - poniedziałek, 16 marca

- poniedziałek, 16 marca odc. 3338 - wtorek, 17 marca

- wtorek, 17 marca odc. 3339 - środa, 18 marca

- środa, 18 marca odc. 3340 - czwartek, 19 marca

- czwartek, 19 marca odc. 3341 - piątek, 20 marca

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)