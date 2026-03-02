Emocje w serialu "Barwy szczęścia" ponownie dały o sobie znać, a ostatni odcinek pozostawił nas z wieloma pytaniami. Kasia musiała zmierzyć się z problemami wychowawczymi Ksawerego, którego zachowanie w szkole stało się poważnym zmartwieniem. Podczas gdy Niedzielska naciskała na terapię, nieoczekiwanym autorytetem dla chłopca okazał się Sadowski. Równocześnie Modrzycki, wbrew ostrzeżeniom Kornela o możliwej utracie pracy, postanowił wrócić do niebezpiecznego tematu zemsty Rawiczów na Zastoi. W tle tych wydarzeń Hubert przygotowywał się do kluczowego spotkania z Wilkiem w sprawie sprzedaży domu. Przy tak wielu otwartych sprawach, co przyniesie bohaterom kolejny dzień?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Barwy szczęścia" odc. 3332 - streszczenie

Publikacja Modrzyckiego na temat rodziny Rawiczów okazuje się wielkim sukcesem, co doprowadza Kornela do furii. W akcie złości właściciel gazety zwalnia dziennikarza z pracy. Modrzycki nie poddaje się i wkrótce zdobywa dowód na to, że jego były szef przyjął od Cezarego łapówkę. Uzbrojony w kompromitujący materiał, postanawia zaszantażować Kornela. W tym czasie Kasia, Mariusz i Ksawery ponownie wybierają się na grzyby, jednak ich wycieczka nieomal kończy się dramatem, gdy pies Mario niespodziewanie wbiega pod koła samochodu. Tymczasem Jaworski kontynuuje swoje towarzyskie tradycje, organizując kolejny wieczór brydżowy, na który zaprasza Wandę Kępską oraz Jerzego Marczaka.

"Barwy szczęścia" odc. 3332 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Nowe perypetie postaci z ulicy Zacisznej z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Premierową emisję 3332. odcinka "Barw szczęścia" zaplanowano na poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, niezmiennie przyciągając przed telewizory rzesze fanów. Produkcja TVP2 zabiera nas do świata mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, gdzie codzienne sprawy przeplatają się z wielkimi dramatami i wzruszeniami. To opowieść o miłości, przyjaźni i rodzinnych więzach, która pokazuje, że życie pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze. Za sukcesem serialu stoi plejada znakomitych aktorów, którzy wcielają się w uwielbiane przez nas postacie. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)