Gdzie i kiedy oglądać mecz Chwalińska - Świątek? Historyczny półfinał na żywo w telewizji

Polskie tenisistki powalczą o miejsce w finale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Maja Chwalińska najpierw wyeliminowała Marię Sakkari, a następnie Iga Świątek pokonała Ann Li. Teraz przyjaciółki, które znają się jeszcze z czasów juniorskich, staną po przeciwnych stronach kortu. Dla obu będzie to wyjątkowe spotkanie, a dla Chwalińskiej również szansa na największy sukces w karierze. Gdzie i kiedy oglądać mecz, który przejdzie do historii?

Kiedy i gdzie oglądać mecz Chwalińska-Świątek?

Maja Chwalińska pokonała w ćwierćwinale turnieju Greczynkę Marię Sakkari. Teraz przed 25-letnią Polką wielka szansa na awans do finału WTA 1000. Aby tego dokonać, będzie musiała pokonać swoją przyjaciółkę, Igę Świątek! Mecz w całości będzie transmitowany w telewizji i w streamingu. O której godzinie włączyć odbiorniki?

Dodatkowo Iga Świątek walczy o udział w kończących sezon WTA Finals. Zwycięstwo w całym turnieju pozwoliłoby jej awansować na ósme miejsce w rankingu WTA Race. Gra jest więc o wysoką stawkę.

Przyjaciółki zagrają przeciwko sobie

Półfinał w Wuhan będzie wyjątkowy również ze względu na relację polskich zawodniczek. Iga Świątek i Maja Chwalińska przyjaźnią się od czasów juniorskich. Wspólnie reprezentowały Polskę w młodzieżowych rozgrywkach, a teraz, po raz pierwszy zmierzą się ze sobą w rywalizacji seniorów.

Stawką będzie awans do finału jednego z najważniejszych turniejów w kalendarzu WTA. Dla Chwalińskiej to szansa na potwierdzenie, że potrafi grać z najlepszymi, a dla Świątek - kolejny krok w walce o tytuł i cenne punkty w wyścigu do WTA Finals.

Gdzie transmisja w telewizji

Kiedy półfinał Iga Świątek – Maja Chwalińska? Spotkanie odbędzie się w sobotę 17 października 2026 r. Początek zaplanowano na około godz. 12.30–13.00 czasu polskiego, po zakończeniu pierwszego półfinału, w którym zmierzą się Jelena Ostapenko i Sonay Kartal. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Canal+ Sport.

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