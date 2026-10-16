Klara zechce uwieść Jakuba. Do czego się posunie w nowym odcinku "M jak miłość"?

Klara uderzy w Jakuba w 1954. odcinku "M jak miłość"

Podczas spotkania w klubie, które zobaczymy w 1954. odsłonie "M jak miłość", Martyna zda sobie sprawę z planów Klary wobec Jakuba. Reakcja Wysockiej będzie natychmiastowa i pełna zazdrości. Odkryje ona, że przyjaciółka Domańskiej stanowi o wiele większe zagrożenie niż cicha i opanowana Iga (Maryla Morydz). Klara, znana z determinacji, nie zawaha się przed niczym, aby osiągnąć cel.

Jej bezwzględność objawiła się przecież już wcześniej. To ona podsunęła Elżbiecie pomysł zmanipulowania Marcina za pomocą sfabrykowanego nagrania. Klara nie rzucała słów na wiatr i osobiście przekazała Domańskiej film, który rzekomo miał stanowić dowód niewierności Chodakowskiego.

Co więcej, była gotowa pójść o krok dalej i wysłać nagranie Kamie (Michalina Sosna), gdy Elżbieta zawahała się po kolejnym odrzuceniu ze strony Marcina. Właśnie dlatego w 1954. odcinku serialu Martyna będzie musiała zachować czujność na najwyższym poziomie.

Martyna poczuje zagrożenie w 1954. odcinku "M jak miłość"

Klara nie będzie owijać w bawełnę. W 1954. odcinku produkcji otwarcie zapowie, że chce zaciągnąć Jakuba do łóżka i to z lepszym rezultatem niż Elżbieta w przypadku Marcina. Zdeterminowana kobieta nie cofnie się przed niczym. Tymczasem Domańska również będzie kontynuować swoje intrygi.

Sytuacja sprawi, że Wysocka będzie drżeć z niepokoju o swój związek. Historia z Marcinem powtórzy się, gdyż Karski, mimo podrywów Klary, zachowa się lojalnie i odrzuci jej awanse. Jakub wybierze Martynę, a ich kolejna randka zakończy się niezwykle intymnie – pierwszą wspólną nocą.

Czy Klara skrzywdzi Martynę i Jakuba w 1954. odcinku "M jak miłość"?

Wiele wskazuje na to, że w 1954. odcinku "M jak miłość" Klara nie złoży tak łatwo broni. Najprawdopodobniej, jak Elżbieta, będzie kontynuować swoje knucia, dążąc do zniszczenia relacji. Siła przyjaciółek będzie tkwiła w ich współpracy i wzajemnym wsparciu.

Elżbieta przygotuje kolejną intrygę przeciwko Kamie i Marcinowi, a Klara będzie służyć jej pomocą. Jakie jednak kroki podejmie Klara, aby skusić Karskiego? Jak daleko będzie w stanie się posunąć? Czy ponownie wykorzysta zmontowany materiał wideo, a może wpadnie na inny, równie perfidny pomysł? Szczegóły poznamy wkrótce.

Kiedy emisja 1954. odcinka "M jak miłość"?

Premiera 1954. epizodu serialu "M jak miłość" została zaplanowana na wtorek, 3 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

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