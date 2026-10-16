MP na igelicie w Zakopanem. Złoto dla Twardosz i Tomasiaka

Medaliści wśród kobiet i mężczyzn

Anna Twardosz z klubu KS AZS AWF Katowice okazała się bezkonkurencyjna w rywalizacji kobiet na igelicie. Wicemistrzostwo Polski zapewniła sobie Kamila Karpiel, reprezentująca barwy LKS Poroniec Poronin. Na najniższym stopniu podium stanęła kolejna zawodniczka katowickiego AZS AWF, Nicole Konderla.

Wśród mężczyzn najlepszy rezultat osiągnął Kacper Tomasiak, zawodnik LKS Klimczok Bystra. Srebrny medal zdobył Klemens Joniak, klubowy kolega Kamili Karpiel z LKS Poroniec Poronin. Trzecie miejsce zajął doświadczony Paweł Wąsek z klubu WSS Wisła w Wiśle.

Zagraniczni goście na starcie

Mistrzostwa Polski rozegrano w piątek na znanym zakopiańskim obiekcie, skoczni im. Stanisława Marusarza. W zmaganiach wzięła udział skromna grupa sześciu kobiet. Zdecydowanie liczniej obsadzony był konkurs mężczyzn, w którym wystartowało aż 86 zawodników z różnych klubów.

Co istotne, zawody miały charakter międzynarodowy, gdyż na liście startowej znaleźli się również skoczkowie zagraniczni. W rywalizacji na Wielkiej Krokwi uczestniczyli reprezentanci Czech oraz Ukrainy. W sobotę zaplanowano kolejny punkt programu mistrzostw, którym będzie konkurs duetów.