Elżbieta zniszczy małżeństwo Chodakowskich? Nowy, brutalny plan w kolejnym odcinku "M jak miłość"

Tak Elżbieta niszczyła małżeństwo Chodakowskich w "M jak miłość"

W 1954 odcinku "M jak miłość" Elżbieta nie zawaha się przed realizacją kolejnego podłego planu. Była szefowa Marcina uparła się, by rozbić jego małżeństwo z Kamą, a jej działania powoli przynoszą efekty. Sytuacja w związku Chodakowskich będzie wyjątkowo napięta, gdyż detektyw powoli będzie tracił cierpliwość do wybuchów zazdrości żony – za co bezpośrednio odpowiadała będzie Domańska.

Warto przypomnieć, że po odejściu Marcina z pracy, Elżbieta ani myślała dać mu spokój. Wręcz przeciwnie – zapisała się do tego samego klubu fitness, w którym ćwiczy Chodakowski, i celowo zostawiła swoją szminkę w jego samochodzie. Oprócz tego bezczelnie pojawiła się w salonie, w którym pracuje Kama, dolewając oliwy do ognia.

Na tych działaniach jednak nie koniec. Domańska zacznie wysyłać Marcinowi prezenty i wiadomości, co ostatecznie wyprowadzi Kamę z równowagi. W 1954 odcinku "M jak miłość" zdesperowana prezes wytoczy jeszcze cięższe działa, licząc na ostateczne zwycięstwo.

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Nowy pomysł Elżbiety w 1954 odcinku "M jak miłość". Kim jest Lilka?

W 1954 odcinku "M jak miłość" Domańska zaangażuje do swojej intrygi nie tylko zaufaną przyjaciółkę Klarę (Aleksandra Kisio), ale także zupełnie nową postać – Lilkę. Co istotne, nie będzie to znana widzom była żona Mateusza (Rafał Kowalski) i niania Boryska (Tymon Szkopek), lecz nowa bohaterka o tym samym imieniu, która została oszpecona przez fryzjera.

Elżbieta bez skrupułów wykorzysta dziewczynę do pogrążenia Kamy. Wybór tej konkretnej osoby nie będzie przypadkowy – w końcu żona Marcina również pracuje jako fryzjerka. Domańska będzie liczyła, że to uderzenie w czuły punkt zrujnuje życie Chodakowskich.

Czy pani prezes osiągnie cel w 1954 odcinku "M jak miłość"?

Czy intryga Domańskiej w 1954 odcinku "M jak miłość" odniesie sukces? Czas pokaże, czy Lilka nieświadomie pomoże jej rozdzielić Marcina i Kamę, doprowadzając do ostatecznego rozpadu ich małżeństwa. Pytanie brzmi, czy Chodakowski faktycznie wkrótce znów będzie singlem.

Istnieje jednak szansa, że w 1954 odcinku serialu Lilka zorientuje się w grze podłej prezes i odmówi udziału w intrydze, krzyżując tym samym plany Elżbiety. Rozwój wydarzeń poznamy wkrótce.

Emisja 1954 odcinka "M jak miłość" w TVP2

Premiera 1954 odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowana jest na wtorek, 3 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie telewizyjnej Dwójki (TVP2).