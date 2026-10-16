Jerzy wypisze się ze szpitala, by odnaleźć Marysię! W nowym odcinku "M jak miłość" zaiskrzy

Rogowska pośpieszy z pomocą w 1953. odcinku "M jak miłość"

Jak informuje serwis swiatseriali.interia.pl, w 1953. odcinku "M jak miłość" spacerująca po lesie Marysia usłyszy dramatyczne wołanie o pomoc. Kobieta bez wahania podąży w kierunku głosu i odnajdzie wśród drzew potrzebującego mężczyznę. Uwagę Rogowskiej natychmiast przykuje bransoletka medyczna, informująca o cukrzycy.

Bohaterka szybko zorientuje się, że ma do czynienia z atakiem hipoglikemii i bezzwłocznie wezwie karetkę. Niestety, stan Jerzego będzie się drastycznie pogarszał – mężczyzna straci przytomność, pojawią się drgawki, a jego serce przestanie bić. Marysia natychmiast przystąpi do reanimacji, którą poprowadzi aż do przybycia zespołu ratownictwa medycznego, tym samym ratując mu życie.

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– Brawo za szybką, zdecydowaną reakcję. Uratowała mu pani życie.

Marysia będzie pod wrażeniem gestu Jerzego w nowym odcinku!

W 1953. odcinku uwielbianego serialu Jerzy, doskonale zdając sobie sprawę z tego, komu zawdzięcza życie, po odzyskaniu przytomności zdecyduje się na opuszczenie szpitala wbrew zaleceniom lekarzy. Jego jedynym celem będzie odnalezienie wybawicielki. Mężczyzna namierzy Marysię w hotelu i zjawi się tam z imponującym bukietem czerwonych róż.

– Jak mam pani dziękować? Uratowała mi pani życie…

Zaskoczenie Rogowskiej będzie ogromne, zwłaszcza gdy dowie się, jak wiele wysiłku kosztowało Wielickiego zorganizowanie tego spotkania.

– Bałem się, że pani wyjedzie i nie będę mógł pani podziękować…

Wielicki i Rogowska znajdą wspólny język w "M jak miłość"

Jerzy będzie szczególnie zdeterminowany, by podziękować Marysi, ponieważ wcześniej dwie inne kobiety zignorują jego stan, biorąc go za osobę pod wpływem alkoholu. Spotkanie nie zakończy się jednak tylko na wręczeniu kwiatów. Para spędzi czas przy kawie, podczas którego mężczyzna zdecyduje się na szczere wyznanie. Opowie o bankructwie spowodowanym przez byłą żonę i o problemach z synem, który trafił do więzienia.

– A ja naprawdę nie mam pojęcia, co dalej zrobić ze swoim życiem...

Te słowa trafią na podatny grunt. Zraniona przez niewiernego Artura (Robert Moskwa) Marysia doskonale zrozumie rozterki Jerzego, borykając się z podobnymi dylematami.

– Tak, to trochę zabawne, bo tak się składa, że ja też muszę sobie odpowiedzieć… dokładnie na takie samo pytanie...

Czy Marysia i Jerzy stworzą nowy związek w serialu TVP?

W dalszej części 1953. odcinka "M jak miłość" Jerzy zostawi Marysi swoje dane kontaktowe, deklarując gotowość do pomocy w każdej sytuacji. Po szarmanckim pocałunku w dłoń, mężczyzna opuści hotel. Chwilę później sielankę zakłóci niespodziewane pojawienie się Artura. Mąż Rogowskiej przyjedzie na Mazury i na widok żony z innym mężczyzną, poczuje silną zazdrość.

Czy Artur rzeczywiście będzie miał powody do niepokoju w 1953. odcinku? Czas pokaże, czy podobne doświadczenia życiowe zbliżą do siebie Marysię i Jerzego, przeradzając się w coś poważniejszego. Odpowiedzi przyniosą nadchodzące epizody!

Data emisji 1953. odcinka "M jak miłość" w telewizji

Premiera 1953. odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowana jest na poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50 na antenie TVP2.