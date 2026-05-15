Finał sezonu M jak miłość. Decyzja sądu zaważy na przyszłości Doroty i Bartka

Data emisji finałowego odcinka "M jak miłość". Kiedy serial zniknie z anteny

Telewizja Polska zaplanowała przerwę wakacyjną w emisji popularnej telenoweli na maj 2026 roku. Ostatnim wyemitowanym epizodem przed trzymiesięczną pauzą będzie odcinek numer 1936, który trafi na ekrany w poniedziałek, 25 maja. Produkcja powróci do ramówki stacji TVP2 dopiero na początku września po zakończeniu letnich urlopów. Oznacza to wielotygodniowe oczekiwanie na nowe wątki, podczas którego miłośnicy formatu będą musieli samodzielnie snuć teorie na temat dalszych perypetii mieszkańców Grabiny.

W 1936. odcinku "M jak miłość" ważą się losy adopcji Franka przez Lisieckich

Ostatnia odsłona serii przed wakacjami przyniesie wyczekiwane rozstrzygnięcia, jednak początkowo w domu Lisieckich wyczuwalny będzie ogromny niepokój. Bohaterowie będą z niecierpliwością oczekiwać na kluczowe postanowienie sądu w kwestii prawnego przysposobienia Franka. Wymiar sprawiedliwości zdecyduje, czy chłopiec otrzyma status pełnoprawnego członka ich rodziny, czy też para pozostanie wyłącznie jego rodzicami zastępczymi.

Napięcie w 1936. epizodzie "M jak miłość" przytłoczy zwłaszcza Dorotę, która zacznie wyobrażać sobie najgorsze możliwe rozwiązania. Kobieta zacznie obawiać się, że jej niedawna walka ze złośliwym nowotworem mózgu przekreśli ich szanse. Dodatkowym powodem do zmartwień stanie się kryminalna przeszłość jej męża, która mogłaby rzutować na ocenę ich kompetencji wychowawczych przez orzekającego sędziego.

- Mamy pozytywną opinię ośrodka adopcyjnego. Jeszcze kilka godzin i będzie po wszystkim - uspokoi żonę Bartek.

Szczęśliwe zakończenie dla Doroty i Bartka z "M jak miłość"

Finałowy epizod przyniesie wielką radość w domu Lisieckich. Przychylna decyzja sądu sprawi, że Franek legalnie stanie się synem Doroty i Bartka. Z okazji pomyślnego finału długiej procedury adopcyjnej małżeństwo zorganizuje w swoim siedlisku radosne przyjęcie z tortem. Taka impreza stanowić będzie symboliczny początek nowego życia chłopca wśród kochających go ludzi.