"Felicita": streszczenie odcinka 20

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-19 8:27

W 20. odcinku „Felicity” Piotr zacznie rozmawiać z Giulią za plecami Zośki. Tymczasem Davide znajdzie się pod silną presją ze strony ojca. Chłopak może zostać wciągnięty w sprawy, z którymi nie chce mieć nic wspólnego. Zośka i Ewka nie odpuszczą też podejrzeń dotyczących finansów.

W poprzednim odcinku Ewka przyjechała do Polignano a Mare, by pomóc Zośce pogodzić się z córką. Niedługo potem Zośka poznała prawdę o Davide. Razem z Giulią zaczęła szukać dla chłopaka bezpiecznego schronienia. Kobiety po raz pierwszy szczerze porozmawiały też o Kamilu. W tym samym czasie w miasteczku zjawiła się tajemnicza osoba. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 20 - streszczenie

Piotr spróbuje porozumieć się z Giulią, ale zataja te rozmowy przed Zośką. Oliwka wyjedzie na działkę z grupą przyjaciół, jednak szybko okaże się, że nie czuje się tam dobrze. Ojciec Davide'a będzie próbował wciągnąć syna w nielegalne interesy. Jagoda zacznie martwić się nietypowym zachowaniem Daniela. Zośka i Ewka coraz uważniej przyjrzą się z kolei możliwym nadużyciom finansowym.

„Felicita” odcinek 20 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

20. odcinek serialu „Felicita” TVP1 wyemituje 26 października 2026 roku o godzinie 20:30. Informacje o ewentualnej powtórce i dostępności w internecie warto sprawdzić w programie stacji.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych tajemnicach, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości razem z nastoletnią córką Oliwią. Tajemniczy list prowadzi je do Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil skrywał drugie życie. Włoska podróż odsłania rodzinne sekrety, skomplikowane sprawy spadkowe i bolesne uczucia. Zderzają się tam dwie rodziny, dwie kultury i dwie wersje tej samej miłości. W serialu występują:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Zośka i Ewka siedzą objęte na kanapie i czytają dokumenty. O losach bohaterek serialu Felicita przeczytasz na Eska.
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