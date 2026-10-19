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W poprzednim odcinku Ewka przyjechała do Polignano a Mare, by pomóc Zośce pogodzić się z córką. Niedługo potem Zośka poznała prawdę o Davide. Razem z Giulią zaczęła szukać dla chłopaka bezpiecznego schronienia. Kobiety po raz pierwszy szczerze porozmawiały też o Kamilu. W tym samym czasie w miasteczku zjawiła się tajemnicza osoba. Co wydarzy się dalej?
„Felicita” odcinek 20 - streszczenie
Piotr spróbuje porozumieć się z Giulią, ale zataja te rozmowy przed Zośką. Oliwka wyjedzie na działkę z grupą przyjaciół, jednak szybko okaże się, że nie czuje się tam dobrze. Ojciec Davide'a będzie próbował wciągnąć syna w nielegalne interesy. Jagoda zacznie martwić się nietypowym zachowaniem Daniela. Zośka i Ewka coraz uważniej przyjrzą się z kolei możliwym nadużyciom finansowym.
„Felicita” odcinek 20 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
20. odcinek serialu „Felicita” TVP1 wyemituje 26 października 2026 roku o godzinie 20:30. Informacje o ewentualnej powtórce i dostępności w internecie warto sprawdzić w programie stacji.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych tajemnicach, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości razem z nastoletnią córką Oliwią. Tajemniczy list prowadzi je do Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil skrywał drugie życie. Włoska podróż odsłania rodzinne sekrety, skomplikowane sprawy spadkowe i bolesne uczucia. Zderzają się tam dwie rodziny, dwie kultury i dwie wersje tej samej miłości. W serialu występują:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello