W poprzednim odcinku Ewka przyjechała do Polignano a Mare, by pomóc Zośce pogodzić się z córką. Niedługo potem Zośka poznała prawdę o Davide. Razem z Giulią zaczęła szukać dla chłopaka bezpiecznego schronienia. Kobiety po raz pierwszy szczerze porozmawiały też o Kamilu. W tym samym czasie w miasteczku zjawiła się tajemnicza osoba. Co wydarzy się dalej?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Felicita” odcinek 20 - streszczenie

Piotr spróbuje porozumieć się z Giulią, ale zataja te rozmowy przed Zośką. Oliwka wyjedzie na działkę z grupą przyjaciół, jednak szybko okaże się, że nie czuje się tam dobrze. Ojciec Davide'a będzie próbował wciągnąć syna w nielegalne interesy. Jagoda zacznie martwić się nietypowym zachowaniem Daniela. Zośka i Ewka coraz uważniej przyjrzą się z kolei możliwym nadużyciom finansowym.

„Felicita” odcinek 20 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

20. odcinek serialu „Felicita” TVP1 wyemituje 26 października 2026 roku o godzinie 20:30. Informacje o ewentualnej powtórce i dostępności w internecie warto sprawdzić w programie stacji.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych tajemnicach, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości razem z nastoletnią córką Oliwią. Tajemniczy list prowadzi je do Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil skrywał drugie życie. Włoska podróż odsłania rodzinne sekrety, skomplikowane sprawy spadkowe i bolesne uczucia. Zderzają się tam dwie rodziny, dwie kultury i dwie wersje tej samej miłości. W serialu występują:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello