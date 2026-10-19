Ranking WTA z nową liderką. Sprawdź miejsce Igi Świątek

Szósty tydzień liderki z Kazachstanu

Jelena Rybakina rozpoczęła szósty tydzień jako pierwsza rakieta świata w zestawieniu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu jest trzydziestą zawodniczką w historii, której udało się dotrzeć na sam szczyt tej prestiżowej klasyfikacji. Nowa liderka utrzymuje swoją pozycję, pisząc kolejny rozdział w historii kobiecego sportu.

Z kolei Iga Świątek zatrzymała swój licznik na 125 tygodniach spędzonych na pierwszym miejscu. Obecnie Polka zajmuje siódmą lokatę w historycznej tabeli wszech czasów. 25-letnia raszynianka jako pierwsza reprezentantka Polski w historii zameldowała się na pierwszej pozycji 4 kwietnia 2022 roku. Wówczas przejęła pałeczkę po Australijce Ashleigh Barty, która niedługo wcześniej ogłosiła rozbrat ze sportem.

Jak przebiegało panowanie polskiej tenisistki?

Świątek początkowo utrzymała najwyższą lokatę przez imponujące 75 tygodni. Polska zawodniczka straciła prowadzenie 11 września 2023 roku na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki. Przerwa nie trwała jednak długo, ponieważ po ośmiu tygodniach raszynianka wróciła na szczyt. Po tym spektakularnym powrocie przewodziła stawce przez kolejnych 50 tygodni.

Światowy ranking jest oficjalnie opracowywany i publikowany od 3 listopada 1975 roku. Organizacja Women's Tennis Association nadzoruje w ten sposób zawodową rywalizację kobiet. Niedoścignionym wzorem pozostaje wciąż niemiecka tenisistka Steffi Graf. Legendarna zawodniczka przebywała na czele zestawienia przez rekordowe 377 tygodni.