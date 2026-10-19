W poprzednim odcinku Grażyna obudziła się u boku Tomasza po wspólnie spędzonej nocy. Wciąż nie wiedziała jednak, czy mężczyzna naprawdę zakończył już relację z Oliwką. Kępski zaskoczył ją szczerym wyznaniem, bo marzył o powiększeniu rodziny i dziecku. Agata, przebywająca w Tajlandii, dostała z kraju niepokojące wiadomości. Ignacy poinformował ją, że budowa na ich osiedlu stanęła przez śledztwo przeciwko Wilkowi. Deweloper wyszedł za kaucją i wraz ze Szczepanem zamierzał ciąć koszty, sięgając po gorsze materiały. W Feel Good zrobiło się nerwowo po wizycie Aro, który zapowiedział walkę o Luizę. Ona coraz częściej myślała jednak o Kacprze. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3428 - streszczenie

Oliwka będzie świętować przyznanie grantu z Olą, Justinem i zespołem z Ośrodka Badawczego. Podczas spotkania pozna Hugona Wojciechowskiego, intrygującego kierownika projektu. Jej radość szybko zmąci jednak Madzia, która wyzna, że Tomasz spędził namiętną noc z Grażyną. Renata dzięki terapii powoli zacznie odzyskiwać równowagę, ku uldze Marcina. Wciąż będzie ją jednak męczyć zazdrość o Darię. Gdy Kodur spędzi z koleżanką noc, czuwając nad niemowlęciem uratowanym z patologicznego domu, obawy Renaty jeszcze się nasilą. Weronika zajmie się śledztwem w sprawie fałszywych recept na opioidy. Godzenie pracy z opieką nad matką Modrzyckiego doprowadzi do napięć w redakcji i konfliktu Weroniki z Kornelem.

„Barwy szczęścia” odcinek 3428 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3428. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Warto sprawdzić program telewizyjny, ponieważ godzina emisji może się zmienić.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami i zawodowymi kryzysami. Ważne miejsce zajmują tu relacje sąsiadów, przyjaciół i bliskich z różnych pokoleń. W obsadzie są między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak