Spis treści
W poprzednim odcinku Grażyna obudziła się u boku Tomasza po wspólnie spędzonej nocy. Wciąż nie wiedziała jednak, czy mężczyzna naprawdę zakończył już relację z Oliwką. Kępski zaskoczył ją szczerym wyznaniem, bo marzył o powiększeniu rodziny i dziecku. Agata, przebywająca w Tajlandii, dostała z kraju niepokojące wiadomości. Ignacy poinformował ją, że budowa na ich osiedlu stanęła przez śledztwo przeciwko Wilkowi. Deweloper wyszedł za kaucją i wraz ze Szczepanem zamierzał ciąć koszty, sięgając po gorsze materiały. W Feel Good zrobiło się nerwowo po wizycie Aro, który zapowiedział walkę o Luizę. Ona coraz częściej myślała jednak o Kacprze. Co przyniesie kolejny odcinek?
„Barwy szczęścia” odcinek 3428 - streszczenie
Oliwka będzie świętować przyznanie grantu z Olą, Justinem i zespołem z Ośrodka Badawczego. Podczas spotkania pozna Hugona Wojciechowskiego, intrygującego kierownika projektu. Jej radość szybko zmąci jednak Madzia, która wyzna, że Tomasz spędził namiętną noc z Grażyną. Renata dzięki terapii powoli zacznie odzyskiwać równowagę, ku uldze Marcina. Wciąż będzie ją jednak męczyć zazdrość o Darię. Gdy Kodur spędzi z koleżanką noc, czuwając nad niemowlęciem uratowanym z patologicznego domu, obawy Renaty jeszcze się nasilą. Weronika zajmie się śledztwem w sprawie fałszywych recept na opioidy. Godzenie pracy z opieką nad matką Modrzyckiego doprowadzi do napięć w redakcji i konfliktu Weroniki z Kornelem.
„Barwy szczęścia” odcinek 3428 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3428. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Warto sprawdzić program telewizyjny, ponieważ godzina emisji może się zmienić.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami i zawodowymi kryzysami. Ważne miejsce zajmują tu relacje sąsiadów, przyjaciół i bliskich z różnych pokoleń. W obsadzie są między innymi:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak