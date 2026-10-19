"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3428

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-19 7:52

W 3428. odcinku „Barw szczęścia” Oliwka będzie miała powody do radości, ale jej dobry humor nie potrwa długo. Madzia powie jej coś, co dotyczy Tomasza i Grażyny. Ta wiadomość może mocno skomplikować sytuację Oliwki. Tymczasem Renata znów nie będzie potrafiła pozbyć się zazdrości o Darię.

Oliwka z kieliszkiem rozmawia z Justinem. O perypetiach bohaterów Barw szczęścia przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Grażyna obudziła się u boku Tomasza po wspólnie spędzonej nocy. Wciąż nie wiedziała jednak, czy mężczyzna naprawdę zakończył już relację z Oliwką. Kępski zaskoczył ją szczerym wyznaniem, bo marzył o powiększeniu rodziny i dziecku. Agata, przebywająca w Tajlandii, dostała z kraju niepokojące wiadomości. Ignacy poinformował ją, że budowa na ich osiedlu stanęła przez śledztwo przeciwko Wilkowi. Deweloper wyszedł za kaucją i wraz ze Szczepanem zamierzał ciąć koszty, sięgając po gorsze materiały. W Feel Good zrobiło się nerwowo po wizycie Aro, który zapowiedział walkę o Luizę. Ona coraz częściej myślała jednak o Kacprze. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3428 - streszczenie

Oliwka będzie świętować przyznanie grantu z Olą, Justinem i zespołem z Ośrodka Badawczego. Podczas spotkania pozna Hugona Wojciechowskiego, intrygującego kierownika projektu. Jej radość szybko zmąci jednak Madzia, która wyzna, że Tomasz spędził namiętną noc z Grażyną. Renata dzięki terapii powoli zacznie odzyskiwać równowagę, ku uldze Marcina. Wciąż będzie ją jednak męczyć zazdrość o Darię. Gdy Kodur spędzi z koleżanką noc, czuwając nad niemowlęciem uratowanym z patologicznego domu, obawy Renaty jeszcze się nasilą. Weronika zajmie się śledztwem w sprawie fałszywych recept na opioidy. Godzenie pracy z opieką nad matką Modrzyckiego doprowadzi do napięć w redakcji i konfliktu Weroniki z Kornelem.

„Barwy szczęścia” odcinek 3428 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3428. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Warto sprawdzić program telewizyjny, ponieważ godzina emisji może się zmienić.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami i zawodowymi kryzysami. Ważne miejsce zajmują tu relacje sąsiadów, przyjaciół i bliskich z różnych pokoleń. W obsadzie są między innymi:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia:odcinki 3427-3431
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