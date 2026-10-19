Ranking WTA po turnieju w Wuhan. Zobacz historyczny awans Polki

Jak wygląda droga na szczyt zestawienia

W najnowszym, poniedziałkowym notowaniu klasyfikacji najlepszych tenisistek świata Maja Chwalińska awansowała z dwudziestej drugiej na jedenastą lokatę. Ten spektakularny skok w rankingu jest bezpośrednim efektem jej wybitnej dyspozycji sportowej. Wyżej w historycznych zestawieniach plasowały się jedynie dwie polskie zawodniczki. Pierwszą z nich jest jedyna polska liderka listy Iga Świątek. Drugą najwyżej notowaną reprezentantką naszego kraju była w przeszłości wiceliderka Agnieszka Radwańska.

Warto również wspomnieć o innych polskich osiągnięciach w kobiecym tenisie. Do wąskiego grona dwudziestu najlepszych rakiet świata przebiła się w swojej karierze także Magda Linette, która najwyżej plasowała się na dziewiętnastym miejscu. Awans na jedenastą pozycję oznacza, że Maja Chwalińska stała się trzecią najwyżej notowaną Polką w całej historii. Zawodniczka w imponującym stylu umacnia swoją pozycję w profesjonalnym cyklu rozgrywkowym. Kibice z ogromnym zainteresowaniem śledzą jej regularne postępy na międzynarodowej arenie.

Co dało Polce triumf w Wuhan?

Bezpośrednią przyczyną tak znaczącego awansu w klasyfikacji generalnej był niedawny triumf na kortach twardych. Zawodniczka odniosła niezwykle ważne zwycięstwo w prestiżowym turnieju rangi 1000, który został rozegrany w chińskim Wuhan. W niedzielnym meczu finałowym polska tenisistka zmierzyła się z wymagającą rywalką, którą była Brytyjka Sonay Kartal. Spotkanie zakończyło się ostatecznie wynikiem 2:6, 6:4, 6:2 na korzyść reprezentantki Polski. Triumf w takich zawodach to ogromny krok w budowaniu wielkiej sportowej kariery.

Historia polskiego tenisa kobiecego pamięta również inne przełomowe momenty na światowych kortach. Pierwszą w historii biało-czerwoną reprezentantką, która zdołała wejść do grona stu najlepszych tenisistek całego globu, była Iwona Kuczyńska. Tego historycznego dla polskiego sportu wyczynu dokonała dokładnie w 1987 roku. Od tamtego przełomowego momentu do czołowej setki elitarnego zestawienia dołączyło jeszcze jedenaście jej rodaczek. Obecne sukcesy polskich zawodniczek są doskonałą kontynuacją tych bogatych tradycji.