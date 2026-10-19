"Felicita": streszczenie odcinka 21

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-19 8:28

W 21. odcinku „Felicita” Enzo zdecyduje się na szczerą rozmowę ze Stellą. Powie jej prawdę o sobie, choć taka rozmowa może wiele zmienić. Tymczasem Zośka i Ewka przygotują się do konfrontacji z Piotrem. Marco postawi Tiziano ultimatum.

Zośka i Ewka stoją w biurze z poważnymi minami. O losach bohaterek serialu Felicita przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Piotr próbował porozumieć się z Giulią, nie mówiąc o tym Zośce. Oliwka pojechała z przyjaciółmi na działkę, ale nie czuła się tam dobrze. Ojciec Davide usiłował wciągnąć syna w nielegalne interesy. Jagodę zaniepokoiło nietypowe zachowanie Daniela, a Zośka i Ewka coraz bardziej zagłębiały się w sprawę możliwych nadużyć finansowych. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 21 - streszczenie

Zośka i Ewka odnajdą pełnomocnictwo, które da im mocne argumenty w konfrontacji z Piotrem. Oliwia prawie zakończy przyjaźń z Alką i Lokim. W Polignano Marco włączy się w sprawy Davide. Zdecyduje też, że postawi Tiziano ultimatum. Enzo postanowi być szczery ze Stellą i wyzna jej prawdę o sobie.

„Felicita” odcinek 21 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

21. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP1. Początek o godzinie 20:30. Informacja o powtórce nie jest jeszcze dostępna.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, miłości i szukaniu szczęścia po życiowym dramacie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć swoje życie i życie nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Na miejscu na jaw wychodzą sekrety związane z Giulią, małym Nico i skomplikowanym spadkiem. Ważną częścią tej historii są też dwie rodziny, żałoba, zdrada, przebaczenie i próba rozpoczęcia od nowa. W serialu występują m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Felicita: odcinki 20-22
Galeria zdjęć 21

ROLKI