Spis treści
W poprzednim odcinku Piotr próbował porozumieć się z Giulią, nie mówiąc o tym Zośce. Oliwka pojechała z przyjaciółmi na działkę, ale nie czuła się tam dobrze. Ojciec Davide usiłował wciągnąć syna w nielegalne interesy. Jagodę zaniepokoiło nietypowe zachowanie Daniela, a Zośka i Ewka coraz bardziej zagłębiały się w sprawę możliwych nadużyć finansowych. Co wydarzy się dalej?
„Felicita” odcinek 21 - streszczenie
Zośka i Ewka odnajdą pełnomocnictwo, które da im mocne argumenty w konfrontacji z Piotrem. Oliwia prawie zakończy przyjaźń z Alką i Lokim. W Polignano Marco włączy się w sprawy Davide. Zdecyduje też, że postawi Tiziano ultimatum. Enzo postanowi być szczery ze Stellą i wyzna jej prawdę o sobie.
„Felicita” odcinek 21 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
21. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP1. Początek o godzinie 20:30. Informacja o powtórce nie jest jeszcze dostępna.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, miłości i szukaniu szczęścia po życiowym dramacie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć swoje życie i życie nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Na miejscu na jaw wychodzą sekrety związane z Giulią, małym Nico i skomplikowanym spadkiem. Ważną częścią tej historii są też dwie rodziny, żałoba, zdrada, przebaczenie i próba rozpoczęcia od nowa. W serialu występują m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello