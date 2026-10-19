W poprzednim odcinku Piotr próbował porozumieć się z Giulią, nie mówiąc o tym Zośce. Oliwka pojechała z przyjaciółmi na działkę, ale nie czuła się tam dobrze. Ojciec Davide usiłował wciągnąć syna w nielegalne interesy. Jagodę zaniepokoiło nietypowe zachowanie Daniela, a Zośka i Ewka coraz bardziej zagłębiały się w sprawę możliwych nadużyć finansowych. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 21 - streszczenie

Zośka i Ewka odnajdą pełnomocnictwo, które da im mocne argumenty w konfrontacji z Piotrem. Oliwia prawie zakończy przyjaźń z Alką i Lokim. W Polignano Marco włączy się w sprawy Davide. Zdecyduje też, że postawi Tiziano ultimatum. Enzo postanowi być szczery ze Stellą i wyzna jej prawdę o sobie.

„Felicita” odcinek 21 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

21. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP1. Początek o godzinie 20:30. Informacja o powtórce nie jest jeszcze dostępna.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, miłości i szukaniu szczęścia po życiowym dramacie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć swoje życie i życie nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie odkrywają, że Kamil prowadził drugie życie. Na miejscu na jaw wychodzą sekrety związane z Giulią, małym Nico i skomplikowanym spadkiem. Ważną częścią tej historii są też dwie rodziny, żałoba, zdrada, przebaczenie i próba rozpoczęcia od nowa. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello