Nagle wycofała się z kolejnego turnieju. Maja Chwalińska ma problem ze zdrowiem

Maja Chwalińska podjęła decyzję o wycofaniu się z rywalizacji w turnieju WTA 500 rozgrywanym w Ningbo. Powodem rezygnacji jest kontuzja lewego uda, z którą boryka się zawodniczka. Przypomnijmy, że w finale w Wuhan Maja Chwalińska po wyczerpującym pojedynku pokonała Brytyjkę Sonay Kartel 2:6, 6:4, 6:2. Wcześniej - w półfinale - Dąbrowianka wygrała z Igą Świątek (7:5, 6:1), która z kolei ma zagrać w Ningbo. W pierwszej rudzie Maja miała zmierzyć się z kwalifikantką - Polką Katarzyną Kawą. Do kolejnych "polskich derbów" zatem nie dojdzie. Z Kawą rywalizować będzie za to Ukrainka Diana Snigur.

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