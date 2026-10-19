Nagle wycofała się z kolejnego turnieju. Maja Chwalińska ma problem ze zdrowiem

Bartosz Olszewski
likp
2026-10-19 7:58

Tuż po triumfie w Wuhan przyszły gorsze wieści. Maja Chwalińska nie przystąpi do turnieju WTA 500 w Ningbo, a jej pojedynek w pierwszej rundzie przeciwko Katarzynie Kawie nie dojdzie do skutku. Polka zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Tenisistka Maja Chwalińska uderza piłkę oburęcznym backhandem. O jej problemach zdrowotnych przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Wojciech Kubik

Maja Chwalińska podjęła decyzję o wycofaniu się z rywalizacji w turnieju WTA 500 rozgrywanym w Ningbo. Powodem rezygnacji jest kontuzja lewego uda, z którą boryka się zawodniczka. Przypomnijmy, że w finale w Wuhan Maja Chwalińska po wyczerpującym pojedynku pokonała Brytyjkę Sonay Kartel 2:6, 6:4, 6:2. Wcześniej - w półfinale - Dąbrowianka wygrała z Igą Świątek (7:5, 6:1), która z kolei ma zagrać w Ningbo. W pierwszej rudzie Maja miała zmierzyć się z kwalifikantką - Polką Katarzyną Kawą. Do kolejnych "polskich derbów" zatem nie dojdzie. Z Kawą rywalizować będzie za to Ukrainka Diana Snigur. 

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