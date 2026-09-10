Felicita, odcinek 6: Piotr będzie próbował ukryć przed Zośką ważne dokumenty. Sprawa domu stanie się jeszcze bardziej tajemnicza [ZDJĘCIA]

„Felicita”, odcinek 6: Kłamstwa w firmie. Zośka szuka odpowiedzi

Wątek ukrytej przeszłości Kamila mocno się zagęszcza. Kiedy Zośka dowiaduje się, że jej mąż był właścicielem połowy domu Giulii, chce za wszelką cenę dowiedzieć się, dlaczego zatajono przed nią istnienie majątku. Bohaterka czuje, że to nie koniec tajemnic i zaczyna drążyć dalej.

Szósty odcinek „Felicita” przeniesie nas do firmy zmarłego mężczyzny. To tam Zośka przeprowadzi konfrontację z Piotrem. Zacznie wypytywać wspólnika o posiadłość w Polignano i małego Nico. Zaskoczony Piotr zacznie jednak udawać, że nie ma pojęcia o żadnym z tych faktów.

Ta wersja absolutnie nie przekona Zośki. Kobieta nie zamierza się poddać i domaga się stanowczych działań. Chce gruntownie przejrzeć wszystkie firmowe akta, wierząc, że papierowe ślady ujawnią całą prawdę o interesach męża i włoskiej willi.

W 6. odcinku „Felicita” sekrety Kamila wychodzą na jaw

Tymczasem w słonecznym Polignano wieści rozchodzą się błyskawicznie. Plotki o domu Giulii docierają do kolejnych sąsiadów, a to, co miało pozostać w czterech ścianach, staje się tematem lokalnych dyskusji.

Już w czwartym epizodzie „Felicita” Giulia wyjawiła główny sekret, a w piątym wieść o majątku zaczęła krążyć wśród miejscowych. W najnowszej odsłonie serialu sprawa przyciągnie jeszcze szerszą publiczność.

Zośka stara się opanować ten chaos. Rozważa nawet wizytę u rodziców zmarłego męża. Ostatecznie jednak wycofuje się z tego pomysłu, ponieważ nie czuje się jeszcze na siłach, by poinformować ich, że syn miał ukryte udziały we Włoszech oraz drugiego potomka.

Kiedy i gdzie obejrzeć 6. odcinek „Felicita”? Data premiery

Fani będą mogli śledzić rozwój wydarzeń w środę, 16 września 2026 roku. Szósty odcinek zadebiutuje o 20:30 na kanale TVP1. Jak zwykle, po emisji telewizyjnej, produkcja trafi do serwisu streamingowego TVP VOD.

O czym jest serial „Felicita”? Obsada i fabuła polsko-włoskiej produkcji

„Felicita” to angażujący, 26-odcinkowy serial obyczajowy realizowany dla Telewizji Polskiej. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski. Opowieść bazuje na dwóch książkach: „Felicità” duetu Katarzyna Kalicińska i Radosław Figura oraz „Primo Amore” autorstwa Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

W centrum wydarzeń znajduje się Zośka, warszawska psycholożka, która po śmierci męża, Kamila, wyrusza z córką Oliwią do Polignano a Mare. Kieruje nimi enigmatyczny list zmarłego. W Italii czeka je wstrząs – okazuje się, że Kamil miał tu równoległe życie, kochankę, synka Nico oraz dom. Bohaterki muszą stawić czoła trudnym emocjom, sporom majątkowym i na nowo ułożyć swoją rzeczywistość.

W produkcji grają między innymi:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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