Felicita, odcinek 6: Oliwia trafi na komisariat, a Zośka nie będzie miała o niczym pojęcia. Ewa będzie musiała szybko działać [ZDJĘCIA

Dramatyczne wydarzenia na proteście w 6. odcinku „Felicita”. Oliwia zatrzymana przez policję

Oliwia wraz z grupą znajomych aktywistów włączy się w protest organizowany pod siedzibą związku łowieckiego. Z początku spokojna demonstracja niespodziewanie przerodzi się w chaos. W gęstym tłumie wybuchnie szarpanina, w wyniku której Oliwia wyląduje na ziemi.

Skutkiem tego incydentu będzie zatrzymanie Oliwii i jej znajomych przez funkcjonariuszy. Nastolatka znajdzie się w trudnym położeniu, o którym jej matka nie będzie miała bladego pojęcia. Zośka, prowadząc w tym czasie terapię z pacjentem, pozostanie nieświadoma dramatu rozgrywającego się z udziałem jej córki.

Podczas sesji smartfon Zośki będzie bombardowany niepokojącymi wiadomościami. Kobieta odczyta je jednak dopiero po wyjściu pacjenta z gabinetu. Gdy dotrze do niej informacja o zatrzymaniu Oliwii, wpadnie w popłoch.

Zośka pędzi na komisariat. Chwile grozy w najnowszym odcinku serialu

Zaniepokojona matka od razu wyruszy na posterunek. Podczas jazdy samochodem będą nękać ją czarne scenariusze, a jej wyimaginowany towarzysz, Kamil, postara się ukoić jej nerwy. Niestety, Zośka nie zdoła poradzić sobie ze stresem i wyrzutami sumienia.

Na miejscu okaże się, że sytuacja jest nieciekawa. Wtedy do akcji wkroczy Ewka, doświadczona prawniczka. Szybko i sprawnie przejmie inicjatywę, kwestionując zasadność zatrzymania nastolatków. Dzięki jej profesjonalnemu podejściu Oliwia i pozostali aktywiści odzyskają wolność.

Gdy Zośka w końcu ujrzy swoją pociechę, rzuci się jej na szyję, czując ogromną ulgę, ale i lęk. Ku zaskoczeniu wszystkich, zamiast reprymendy, wyzna Oliwii, że jest z niej dumna.

Zmieniająca się relacja matki i córki w serialu „Felicita”

Konsekwencje policyjnej interwencji będą długo odciskać piętno na Zośce. W 6. odcinku „Felicita” obie bohaterki staną przed kolejnym wyzwaniem, które uświadomi im, jak bardzo ewoluowała ich więź.

Wcześniej, w 4. odsłonie serii, Oliwia dobitnie zakomunikowała matce potrzebę samodzielności i decydowania o własnym losie. Zaczęła też stopniowo akceptować fakt istnienia przyrodniego brata, Nico, i oswajać się z nową sytuacją rodzinną.

Teraz Zośka naocznie przekona się, że jej córka dorasta, podejmuje własne wybory i angażuje się w istotne dla niej kwestie. Jej matczyny niepokój będzie jednak wypływał z naturalnej troski o bezpieczeństwo dorastającej dziewczyny.

Bolesne wspomnienia Oliwii w nowym epizodzie

Będąc już bezpiecznie w domu, Oliwia powróci myślami do czasów dzieciństwa. Odszuka list, który kiedyś, jako mała dziewczynka, napisała do samej siebie z przyszłości. Znalazła się w nim wzmianka o marzeniu o posiadaniu własnego domku na drzewie.

To wspomnienie nabierze dla niej wyjątkowego znaczenia po wizycie w Polignano. W 4. odcinku Nico pochwalił się Oliwii podobnym domkiem, zbudowanym specjalnie dla niego przez ojca. Dziewczyna poczuła wtedy ukłucie żalu, że jej ojciec, Kamil, spełnił marzenie chłopca, o którym ona sama kiedyś tak bardzo śniła.

Kiedy oglądać 6. odcinek „Felicita”?

Premierę 6. odcinka serialu „Felicita” zaplanowano na środę, 16 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30 na kanale TVP1. Po telewizyjnej premierze, widzowie będą mogli obejrzeć epizod na platformie streamingowej TVP VOD.

„Felicita” - fabuła i aktorzy w nowym serialu TVP

„Felicita” to 26-odcinkowa, polsko-włoska koprodukcja TVP o charakterze obyczajowym. Reżyserią zajął się Makary Janowski. Fabuła opiera się na powieści „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz na książce „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Centralną postacią opowieści jest warszawska psycholożka Zośka, która razem z córką Oliwią wyjeżdża do włoskiego miasteczka Polignano a Mare. Ich podróż podyktowana jest tajemniczym listem zostawionym przez tragicznie zmarłego Kamila. W Italii odkrywają, że Kamil wiódł podwójne życie – miał partnerkę i małego synka, Nico. Dodatkowo okazuje się, że posiadał udziały w pewnej nieruchomości. Starcia z przeszłością, walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają obie kobiety do przepracowania bolesnych emocji i odnalezienia nowego celu w życiu.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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