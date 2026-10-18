Felicita, odcinek 23: Giulia podejmie desperacką próbę. Ucieczka z Nico wyda jej się jedynym ratunkiem [ZDJĘCIA]

Oliwka poznaje bolesne fakty w 23. odcinku serialu "Felicita"

Ostatnie wydarzenia we Włoszech mocno przytłoczyły Oliwkę. Nastolatka musiała zmierzyć się z podwójnym życiem zmarłego ojca Kamila oraz kłopotami Davide, któremu bardzo chciała pomóc. Przypomnijmy, że w 18. epizodzie zaproponowała koledze przeprowadzkę do Polski, gdy tylko poznała jego dramatyczną sytuację, a później z ogromnym niepokojem obserwowała jego dziwne zachowanie i ciągłe znikanie.

Dodatkowo relacje dziewczyny z matką uległy znacznemu pogorszeniu. W 23. odcinku produkcji "Felicita" młoda bohaterka wpadnie na trop szokujących informacji, co po raz kolejny mocno wystawi jej wytrzymałość na próbę. Niestety nastolatka nie znajdzie oparcia w dziadku Karolu, który będzie całkowicie pochłonięty lekcjami języka włoskiego i zignoruje problemy wnuczki. Na szczęście w tych trudnych chwilach ogromnym wsparciem obdarzy ją Elżbieta.

W 23. odsłonie "Felicity" Jagoda dodaje Zośce otuchy w trudnych chwilach

Z potężnymi kłopotami musi mierzyć się obecnie także Zośka. Kobieta odkryła włoską rodzinę Kamila, co natychmiast doprowadziło do ogromnego zamieszania w kwestiach spadkowych, w które uwikłana jest również Oliwia. W 22. odcinku "Felicity" podczas wizyty u notariusza na jaw wyszły niepokojące fakty dotyczące przyszłości obu bohaterek, a Zośka weszła w otwarty konflikt z Piotrem, co dodatkowo spotęgowało stres całej rodziny.

W nadchodzącym 23. epizodzie główna bohaterka spotka się ze swoją serdeczną przyjaciółką Jagodą. Kobieta spróbuje uświadomić załamanej Zośce, że absolutnie każdy życiowy kryzys ma swój koniec. Ważna rozmowa z pewnością pozwoli bohaterce odzyskać choć trochę nadziei na pozytywne rozwiązanie skomplikowanych problemów rodzinnych.

Giulia myśli o wyjeździe z Nico. Zobacz streszczenie 23. odcinka "Felicity"

Trudna sytuacja majątkowa zmarłego Kamila wywiera coraz większą presję na Giulię. Pomiędzy włoską i polską rodziną nieustannie narasta konflikt dotyczący skomplikowanych spraw dziedziczenia. W 22. odcinku Włoszka kategorycznie odmówiła jakiejkolwiek współpracy w kwestii spornego domu, natomiast w najnowszym, 23. epizodzie Giulia zacznie bardzo realnie planować ucieczkę i wyjazd wspólnie z Nico. Taki drastyczny krok ma jej pomóc w ostatecznym odcięciu się od ciągłych kłótni i zapewnić bezpieczeństwo oraz spokój dla niej samej i jej syna. Ten ruch z pewnością mocno odbije się w życiu Zośki i Oliwii, które wciąż tkwią w niezwykle skomplikowanej sieci tajemnic z przeszłości Kamila.

Niespodziewana wiadomość w 23. odcinku "Felicity". Marco pisze do Zośki

W tym pełnym zawirowań czasie do Zośki dotrze niespodziewany kontakt ze strony Marco. Znajomość tej dwójki rozpoczęła się podczas pobytu we Włoszech, jednak kobieta od początku zachowywała spory dystans i nie potrafiła w pełni zaufać mężczyźnie. W 17. odsłonie serialu bohaterka zauważyła go w towarzystwie Niny, przez co natychmiast zaczęła wątpić w szczerość jego dobrych intencji. Teraz jednak ich relacja znów nabierze nieoczekiwanego tempa, ponieważ Marco odważnie przypomni o sobie, wysyłając Zośce bardzo zaskakującą wiadomość e-mail.

Kiedy i gdzie oglądać 23. odcinek popularnego serialu "Felicita"?

Premierowe epizody tej chętnie oglądanej produkcji są emitowane na antenie TVP1 od poniedziałku do środy punktualnie o godzinie 20:30. Najnowszy, 23. odcinek serialu "Felicita" telewidzowie zobaczą już w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Osoby preferujące platformy streamingowe znajdą wszystkie wyemitowane dotąd odcinki w oficjalnym serwisie internetowym TVP VOD.

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