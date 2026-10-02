Felicita, odcinek 14: Davide miał powód, by znikać. Oliwia odkryje jego wielką tajemnicę [ZDJĘCIA]

Felicita. Davide ukrywa prawdę przed Oliwią w 14. odcinku

Niepokojące zachowanie Davide, a przede wszystkim jego nagłe zniknięcia sprawią, że Oliwia zacznie nabierać podejrzeń w 14. odcinku serialu. Młody chłopak z „Felicity” będzie miał poważne kłopoty w domu, gdzie rządzi surowy ojciec. Choć w 11. odcinku próbował mydlić oczy dziewczynie i tłumaczył, że jego obrażenia to efekt upadku w porcie, prawda okazała się znacznie mroczniejsza. Nastolatek żyje w środowisku pełnym przemocy i toksycznych relacji.

Tłumiąc w sobie lęk przed wyjściem prawdy na jaw, Davide zacznie unikać kontaktu z rówieśnikami i zamykać się we własnym świecie. Zmiana zachowania nastolatka będzie kompletnie niezrozumiała dla Oliwii, która za wszelką cenę spróbuje odkryć jego sekret. Trudna sytuacja chłopaka wyraźnie odbije się na ich więzi, a brak otwartej komunikacji tylko zwiększy wątpliwości nastolatki w serialu „Felicita”.

Felicita, odcinek 14: Oliwia konfrontuje się z Zośką o zdjęcia Kamila

Martwienie się o Davide nie będzie jednak jedynym powodem do zmartwień młodej bohaterki. Nastolatka postanowi zgłębić tajemnicę podwójnego życia swojego ojca, które ten wiódł w Italii. W 13. odsłonie „Felicity” Oliwia skopiowała zdjęcia Kamila, które znalazła na tablecie Nico. Być może te ujęcia pomogą jej rozwikłać zagadkę przeszłości.

W 14. epizodzie „Felicita” Oliwia pokaże zgromadzone materiały Zośce. Dziewczyna wprost zapyta matkę o intencje ojca – czy naprawdę darzył je uczuciem, czy też planował od nich odejść? To wyzwanie, przed którym stanie Zośka, zmuszona do ponownego zmierzenia się z bolesnymi faktami na temat zmarłego partnera. Kobieta będzie musiała odnaleźć się w chaosie informacji i udzielić córce odpowiedzi, która pozwoli jej zrozumieć skomplikowaną historię rodziny.

Felicita 14. Wyjazd na działkę Alki i Oliwii

W 14. odcinku Alka i Oliwia zdecydują się na relaks na działce. Niestety wyjazd nie przyniesie nastolatce ulgi. Wciąż będzie myśleć o dystansującym się Davide i zastanawiać, co chłopak ukrywa. Do tego skopiowane zdjęcia sprawią, że Oliwia zacznie kwestionować uczucia ojca i to, czy jego intencje wobec rodziny były szczere w hicie TVP „Felicita”.

Felicita: Kiedy oglądać 14. odcinek w TVP1?

Nowe epizody polsko-włoskiej produkcji „Felicita” są emitowane od poniedziałku do środy. Fani mogą oglądać serial o 20:30 w telewizyjnej Jedynce. Emisja 14. odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 12 października 2026 roku. Wszystkie wyemitowane w TVP odcinki lądują także w ofercie platformy TVP VOD.

Felicita: O czym jest serial? Kto w nim występuje?

Produkcja TVP „Felicita” to 26-odcinkowy serial obyczajowy zrealizowany we współpracy polsko-włoskiej, którego reżyserem jest Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieść „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książka „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Historia skupia się na warszawskiej psycholożce, Zośce. Kobieta razem z córką, Oliwią, wyrusza do Polignano a Mare w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadane w liście napisanym przez zmarłego Kamila. We Włoszech na jaw wychodzi podwójne życie mężczyzny, który miał tam partnerkę, synka Nico oraz prawa do części nieruchomości. Walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają Zośkę i Oliwię do konfrontacji z przeszłością i rozpoczęcia nowego etapu w życiu w serialu „Felicita”.

W rolach głównych widzowie mogą oglądać:

Laurę Breszkę jako Zośkę,

Dawida Ogrodnika jako Kamila,

Klementynę Karnkowską jako Oliwię,

Orianę Celentano jako Giulię,

Francesca Petita jako Davide,

Annę Dereszowską jako Ewkę.

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