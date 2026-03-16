Farma. Uczestnicy zamienią się miejscami! Nowe zasady na gospodarstwie

Poranne trudy i rosnące napięcie w najnowszym odcinku "Farmy"

Dzień na "Farmie" rozpocznie się od trudnej pobudki dla Karoliny, której spokojny sen zostanie przerwany przez donośne chrapanie Henryka. Z kolei Aksel, zmagający się z ogromną tęsknotą za swoim przyjacielem Rolo, będzie wyraźnie pozbawiony energii i chęci do działania. Już od pierwszych chwil poranka widać będzie, że emocje biorą górę, a nieporozumienia pomiędzy uczestnikami zaczną niebezpiecznie przybierać na sile.

Sytuację dodatkowo zaogni kurcząca się ilość pożywienia. Decyzja Farmera Tygodnia o sięgnięciu po ostatnie rezerwy wywoła prawdziwą awanturę wśród wygłodniałych uczestników. Chwilę ulgi przyniesie jednak wiadomość od Rola. Jego list wzbudzi skrajne emocje – od śmiechu po łzy wzruszenia, dodając farmerom otuchy w tym trudnym czasie.

Zaskakujące zmiany zasad: Mieszkańcy stodoły i domu zamieniają się miejscami

Największym zaskoczeniem w 21. odcinku będzie drastyczna zmiana obowiązujących reguł – dotychczasowi lokatorzy stodoły i domu zamienią się swoimi miejscami pobytu. Szczęśliwcy, którzy trafią do komfortowych łóżek, szybko zorientują się, że to tylko chwilowy przywilej. Aby utrzymać te dogodne warunki, będą zmuszeni odnieść zwycięstwo w bezpośrednich starciach.

Kolejnym wyzwaniem będzie zadanie tygodnia, które wyśle farmerów na sianokosy. To nie tylko wyczerpująca praca fizyczna, ale również doskonała okazja do prowadzenia tajnych negocjacji i budowania nowych układów. W trakcie tych prac na jaw wyjdzie zupełnie nowy, męski konflikt, który jeszcze bardziej podgrzeje atmosferę w gospodarstwie.

Najważniejszym punktem tego pełnego emocji dnia będzie jednak pierwsza nominacja do pojedynku. Decyzje, które zapadną, poddadzą Farmerów poważnej próbie, mogąc całkowicie odwrócić dotychczasowy układ sił i zadecydować o tym, kto zostanie w programie na dłużej.

Gdzie i o której oglądać 5. sezon "Farmy"?

Kolejne epizody popularnego reality show "Farma" emitowane są od poniedziałku do piątku na kanale telewizji Polsat. Od poniedziałku do czwartku widzowie mogą śledzić losy uczestników od godziny 20:30. Z kolei piątkowe wydania programu rozpoczynają się nieco wcześniej, bo o godzinie 19:55.