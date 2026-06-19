Farma. Duża zmiana pośród kandydatów do 6. sezonu! To przerosło najśmielsze oczekiwania 

„Farma” nie zwalnia tempa po sukcesie poprzedniej edycji

Po rekordowym 5. sezonie, który przyciągał przed telewizory średnio 1,2 mln widzów, a finał oglądało aż 1,67 mln osób, ekipa Polsatu rozpoczęła prace nad kolejną odsłoną programu. Zdjęcia do 6. sezonu już trwają, a nowi uczestnicy spędzą najbliższe tygodnie z dala od codziennych wygód i bliskich, mierząc się z realiami życia na gospodarstwie. Jak się okazuje, popularność „Farmy” przełożyła się również na ogromne zainteresowanie castingami.

Więcej chętnych do programu "Farma" niż przed rokiem

Produkcja potwierdziła, że do 6. sezonu zgłosiło się zdecydowanie więcej osób niż do poprzedniej edycji. To właśnie ta zmiana okazała się jedną z największych niespodzianek podczas przygotowań do nowych odcinków. Coraz większa rozpoznawalność programu sprawiła, że wielu kandydatów postanowiło spróbować swoich sił w reality show Polsatu. Ostatecznie tylko nieliczni otrzymali szansę zamieszkania na gospodarstwie i walki o zwycięstwo.

Choć twórcy nie zdradzają szczegółów dotyczących uczestników, wiadomo już, że w nowej edycji nie zabraknie emocji, rywalizacji i wymagających zadań. Codzienne obowiązki oraz życie w spartańskich warunkach ponownie wystawią farmerów na ciężką próbę. Za przebiegiem programu ponownie będą czuwać Ilona i Milena Krawczyńskie oraz Marcelina Zawadzka. W gospodarstwie uczestników wspierać będą również dobrze znani widzom Szymon Karaś i Beata Oleszek.

Nagrania do 6. sezonu "Farmy" już trwają

Ekipa programu spędzi na farmie najbliższe dwa miesiące, a to oznacza, że uczestnicy są już wyłonieni i rozpoczęli swoją przygodę. Po ogromnym sukcesie poprzedniej odsłony oczekiwania wobec 6. sezonu są wyjątkowo duże. „Farma” wciąż przyciąga nowych fanów, a zainteresowanie udziałem w programie tylko potwierdza, że reality show Polsatu na dobre zadomowiło się w czołówce najchętniej oglądanych formatów w Polsce.