MŚ 2026. Meksyk pokonuje Koreę Południową i gra dalej

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-19 6:18

Reprezentacja Meksyku wygrała z Koreą Południową 1:0 (0:0) w meczu grupy A piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięstwo zapewniło Meksykanom awans do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Jedynego gola spotkania strzelił Luis Romo w drugiej połowie.

Bramkarz w rękawicach kładzie ręce na czarno-białej piłce nożnej na zielonej murawie, obok widoczna noga piłkarza w czarnym stroju. W tle niewyraźne sylwetki innych zawodników i trybuny. O sukcesach Meksyku na MŚ 2026 przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka bramkarza i noga piłkarza walczących o piłkę na murawie stadionu.

Meksyk pokonuje Koreę Płd. w Guadalajarze

Mecz odbył się na stadionie Akron w Guadalajarze w Meksyku. W spotkaniu piłkarskich mistrzostw świata Meksyk pokonał Koreę Południową 1:0. Sędzią był Gustavo Tejera z Urugwaju, a na trybunach zasiadło 45 522 widzów. Obie drużyny zagrały na wysokości 1500 m n.p.m.

O bezpieczeństwo podczas meczu dbały ogromne siły. W akcji uczestniczyło łącznie 17 500 funkcjonariuszy różnego szczebla. W pierwszej połowie obie drużyny grały dość ostrożnie i stworzyły niewiele okazji. Dopiero w 50. minucie bramkę dla Meksyku zdobył Luis Romo.

Jak padła jedyna bramka meczu?

Gol dla współgospodarzy turnieju był efektem pomyłki koreańskiej defensywy. Bramkarz Seung-Gyu Kim wypuścił piłkę po dośrodkowaniu, co szybko wykorzystał Luis Romo. Piłkarz skierował piłkę do opuszczonej bramki. Wcześniej golkiper niefortunnie zderzył się z własnym obrońcą.

Azjaci próbowali odrobić straty, ale zrobili niewiele. Najgroźniejszą szansę Koreańczycy mieli w 88. minucie. Bramkarz Meksyku, Raul Rangel, dwukrotnie uratował swój zespół po strzałach rywali w jednej akcji. Dzięki tej wygranej Meksyk wywalczył awans do kolejnej rundy.