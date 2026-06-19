MŚ 2026. Meksyk pokonuje Koreę Południową i gra dalej

Meksyk pokonuje Koreę Płd. w Guadalajarze

Mecz odbył się na stadionie Akron w Guadalajarze w Meksyku. W spotkaniu piłkarskich mistrzostw świata Meksyk pokonał Koreę Południową 1:0. Sędzią był Gustavo Tejera z Urugwaju, a na trybunach zasiadło 45 522 widzów. Obie drużyny zagrały na wysokości 1500 m n.p.m.

O bezpieczeństwo podczas meczu dbały ogromne siły. W akcji uczestniczyło łącznie 17 500 funkcjonariuszy różnego szczebla. W pierwszej połowie obie drużyny grały dość ostrożnie i stworzyły niewiele okazji. Dopiero w 50. minucie bramkę dla Meksyku zdobył Luis Romo.

Jak padła jedyna bramka meczu?

Gol dla współgospodarzy turnieju był efektem pomyłki koreańskiej defensywy. Bramkarz Seung-Gyu Kim wypuścił piłkę po dośrodkowaniu, co szybko wykorzystał Luis Romo. Piłkarz skierował piłkę do opuszczonej bramki. Wcześniej golkiper niefortunnie zderzył się z własnym obrońcą.

Azjaci próbowali odrobić straty, ale zrobili niewiele. Najgroźniejszą szansę Koreańczycy mieli w 88. minucie. Bramkarz Meksyku, Raul Rangel, dwukrotnie uratował swój zespół po strzałach rywali w jednej akcji. Dzięki tej wygranej Meksyk wywalczył awans do kolejnej rundy.