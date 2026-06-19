"Akacjowa 38", odc. 910 - streszczenie. Co wydarzy się 13 lipca 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 910 - streszczenie szczegółowe

Pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Silvią podczas podróży do Włoch. Blanca mówi Ursuli, że wyjedzie do szpitala psychiatrycznego, ale najpierw chce odwiedzić grób córki. Na cmentarzu zwabia matkę do grobu rodu Aldayów i ogłusza ją. Agustina oświadcza, że dla dobra pułkownika powie o jego ślepocie Silvii. Diego prosi Rierę, by odnalazł Blancę. Tymczasem Blanca grozi skrępowanej sznurem Ursuli, że jeśli nie powie, gdzie jest Jesus, obie umrą w grobowcu Aldayów z głodu i pragnienia.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

ZOBACZ TAKŻE: "Akacjowa 38". Tak aktorzy wyglądają poza planem! Nie do pozna

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

8

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: