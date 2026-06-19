MŚ 2026 i awans Meksyku. Kto popełnił decydujący błąd?

Meksyk wygrywa i awansuje na mundialu

Piłkarska reprezentacja Meksyku odniosła cenne zwycięstwo 1:0 nad zespołem Korei Południowej. Ten korzystny rezultat zagwarantował współgospodarzom turnieju pewny awans do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Decydujące starcie w tej fazie zaplanowano na 30 czerwca. Mecz odbędzie się na kultowym obiekcie Azteca, zlokalizowanym w stolicy Meksyku. Szkoleniowiec zwycięskiej ekipy, Javier Aguirre, podsumował to spotkanie w bardzo dosadnych słowach.

- Mecz do zapomnienia, wynik do zapamiętania - zaznaczył trener zwycięzców Javier Aguirre.

Mecz charakteryzował się niezwykle wyrównaną walką na całym placu gry. Obie drużyny od pierwszych minut narzuciły wysokie tempo i nie zostawiały rywalom wolnej przestrzeni. O losach całego widowiska ostatecznie przesądził jeden poważny błąd południowokoreańskiego bramkarza. Sytuację z zimną krwią wykorzystał Luis Romo, zdobywając jedynego gola w tym spotkaniu. Javier Aguirre zauważył, że jego zespół znacznie dojrzał od pierwszego, inauguracyjnego meczu z RPA.

- To był trudny, bardzo zacięty mecz, ale my o tym dobrze wiedzieliśmy. Nie oddaliśmy ani centymetra boiska. Rywale wywierali na nas dużą presję, jednak walczyliśmy o każdą piłkę, o każdą akcję, jakby to była nasza ostatnia. Nie mieliśmy miejsca do gry, ale jednak wygraliśmy - powiedział szkoleniowiec Meksyku przed kamerami stacji Azteca.

Jakie są szanse drużyn w grupie A?

Po dwóch seriach gier Meksyk zajmuje pierwsze miejsce w tabeli grupy A i zgromadził sześć punktów. Reprezentacja Korei Południowej plasuje się na drugiej pozycji, mając na swoim koncie trzy punkty. Zespoły Czech oraz Republiki Południowej Afryki zamykają stawkę, dysponując zaledwie jednym punktem. Sytuacja w grupie przed ostatnią kolejką wymaga od wszystkich drużyn maksymalnej koncentracji. Trener Meksykanów podkreślił wagę nadchodzącego spotkania z reprezentacją Czech.

- Nie zdobyliśmy tego pierwszego miejsca łatwo, ale nie możemy myśleć, że wszystko jest już przesądzone. Nadal czeka nas trudny mecz z Czechami, a potem zobaczymy. Jeśli nie wykorzystamy faktu awansu z pierwszej pozycji, okaże się ona jedynie statystyką - podsumował.

Zespół z Azji przystępował do tego starcia z jasnym założeniem spokojnego budowania ataków. Zawodnicy z Korei Południowej mieli za zadanie szanować piłkę, jednak realizacja planu okazała się wyjątkowo trudna. Porażka komplikuje ich sytuację w walce o dalszą fazę pucharową mistrzostw świata. Trener południowokoreańskiej kadry, Hong Myung-bo, otwarcie skomentował postawę swoich zawodników na boisku. Szkoleniowiec skupia się teraz wyłącznie na decydującym starciu z RPA.