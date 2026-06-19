Po prezent na Dzień Ojca leć do Action. Normalnie kosztuje nawet 200 zł, a teraz jest w promocji za 50

Gwiazda programu Action - prezent dla nowoczesnego taty

Głównym bohaterem tej oferty jest bez wątpienia akumulatorowy trymer Code Homme, dostępny w rewelacyjnej cenie 49,99 zł. To nie jest zwykła maszynka, a kompletny, 13-elementowy zestaw All-in-One do pielęgnacji. Dzięki wodoodporności klasy IPX6 można go bezpiecznie używać nawet pod prysznicem. W zestawie 10 w 1 znajdują się różnorodne nasadki do brody, włosów czy precyzyjnego modelowania zarostu, a także trymer do włosów w nosie (6 nasadek grzebieniowych), co czyni go wszechstronnym narzędziem dla każdego mężczyzny dbającego o wygląd. Całość zapakowana jest w praktyczne etui, idealne do przechowywania i zabrania w podróż.

Autor: Action/ Materiały prasowe

Energia ze słońca, czyli gadżet do zadań specjalnych

Składany panel słoneczny Re-load to kolejny faworyt tego zestawienia. Ten innowacyjny sprzęt to marzenie każdego miłośnika nowoczesnych technologii, wędrówek i biwaków. Za 72,95 zł otrzymujemy urządzenie o mocy 28 W, które potrafi naładować smartfon czy tablet w szczerym polu. Jest odporny na zachlapania, co czyni go niezawodnym towarzyszem w terenie, a nowoczesne porty USB-A i USB-C zapewniają szeroką kompatybilność. To niezwykle sprytne i użyteczne rozwiązanie, obok którego trudno przejść obojętnie.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Składany panel słoneczny Re-load, 28 W

Elektronika i pielęgnacja na najwyższym poziomie

Półki z nowoczesną elektroniką i męską pielęgnacją kryją w sobie kilka bardzo miłych niespodzianek. Skupiliśmy się na urządzeniach, które ułatwiają codzienne życie i zaskakują świetnym stosunkiem jakości do możliwości.

Uwagę przykuwa inteligentny lokalizator Fresh 'n Rebel w cenie 21,95 zł. To niezwykle praktyczne rozwiązanie z pełną kompatybilnością z siecią Apple Find My, dzięki któremu klucze czy portfel już nigdy się nie zgubią, a różnorodna kolorystyka pozwala na dyskretne dopasowanie. Nie można też pominąć niepozornej, ale niezwykle użytecznej ładowarki ściennej z 2 portami Sologic (9,95 zł). Wykorzystuje ona nowoczesną technologię GaN2, gwarantującą wysoką wydajność w ultrakompaktowej formie.

Od weekendowego relaksu po dalekie podróże

Niezależnie od tego, czy planujecie letni wyjazd, czy relaks na działce, w najnowszej ofercie bez trudu skompletujecie niezbędne wyposażenie. Wybraliśmy perełki, które sprawdzą się zarówno w trasie, jak i podczas odpoczynku. Prawdziwym klasykiem na nadchodzące ciepłe dni jest kompaktowy grill za 32,95 zł. Dzięki regulowanemu rusztowi i przemyślanym wymiarom z łatwością zabierzecie go na piknik. Dla miłośników wojaży świetnym wyborem będzie walizka o twardej obudowie Spilbergen Bruksela (64,99 zł) – spełnia wymogi bagażu podręcznego większości linii lotniczych, a cztery kółka gwarantują pełen komfort przemieszczania się po lotnisku.

Bezprzewodowy odkurzacz samochodow y (29,99 zł) – doceni go każdy kierowca lubiący porządek dzięki poręcznej konstrukcji bez uciążliwych kabli

– doceni go każdy kierowca lubiący porządek dzięki poręcznej konstrukcji bez uciążliwych kabli Poduszka pod plecy C&C (34,99 zł) – ergonomiczne wsparcie kręgosłupa, które znacząco podniesie komfort za kierownicą i przy biurku

– ergonomiczne wsparcie kręgosłupa, które znacząco podniesie komfort za kierownicą i przy biurku T-shirt Jack Parker (12,95 zł) – uniwersalna i świetnie skrojona baza garderoby z elastycznej bawełny, idealnie dopasowująca się do sylwetki