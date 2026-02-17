"Fallout". 3. sezon powstanie i zaadaptuje grę, która... nigdy się nie ukazała

Fabuła drugiego sezonu "Fallouta" rozpoczęła się tuż po finale poprzednika i zabrała widzów w podróż przez pustkowia Mojave do postapokaliptycznego miasta New Vegas. Druga odsłona serialu Prime Video zakończyła się z początkiem lutego i niestety nie powtórzyła sukcesu pierwszej. Niemniej na kolejną możemy już ostrzyć sobie zęby. Scenariusze już się piszą, zdjęcia mają ruszyć w tym roku, a premiera planowana jest na 2027.

"Fallout" - co zobaczymy w 3. sezonie? Wygląda na to, że adaptację "zaginionej" gry

Wszyscy fani "Fallouta" doskonale wiedzą, że trzecia część gry miała ukazać się wcześniej i w zupełnie innej formie. Do 2003 roku pracowało nad nią bowiem studio Black Isle, które wcześnie stworzyło "dwójkę". Firma jednak upadła, zanim zdążyła dokończyć projekt i w efekcie gra poleciała do przysłowiowego kosza. Prawa do "Fallouta" przejęła wówczas Bethesda, a reszta jest już historią.

Serwis Comic Book zauważa jednak, że w trzecim sezonie serialowego "Fallouta" możemy poznać fabułę rzeczonej gry, która nigdy nie ujrzała światła dziennego. Ich teoria opiera się na znanych nam założeniach fabularnych zarówno gry, jak i nadchodzących odcinków. Wiemy, że akcja gry miała rozgrywać się na terenach Arizony, Utah, Nevady i Kolorado, a opowieść skupiać się na konflikcie o wspomniane ziemie, pomiędzy Republiką Nowej Kalifornii i Legionu. A tak się składa, że serial Prime Video ma nas zabrać od Kolorado i pokazać wojnę w Nevadzie. Czy podobieństw będzie więcej i w istocie czeka nas pełnoprawna adaptacja zapomnianej gry? Przekonamy się w przyszłym roku.

Wszystkie dotychczasowe odcinki "Fallouta" znajdziecie w Prime Video. Twórcami serialu są Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner, a w obsadzie znaleźli się m.in. Ella Purnell ("Yellowjackets", "Złotko"), Aaron Moten ("Wyzwolenie", "Ojciec Stu"), Walton Goggins ("Biały lotos", "Prawi Gemstonowie"), Kyle MacLachlan ("Twin Peaks"), Moisés Arias ("Król Staten Island"), Frances Turner ("The Boys"), Macaulay Culkin ("Kevin sam w domu") i Kumail Nanjiani ("Eternals").