Gwiazdor "Rycerza Siedmiu Królestw" skomentował plotki o roli Henry'ego Cavilla. Rozwiał wątpliwości

Henry Cavill od lat był fancastingowany przez miłośników twórczości George'a R. R. Martina. Widzieli w nim już młodego Roberta Baratheona, Rhaegara Targaryena i Aegona Zdobywcę, a teraz także Daemona I Blackfyre'a. W miniony weekend fandom zapłonął na wieść o tym, jakoby Cavill w istocie miał pojawić się w drugim sezonie "Rycerza Siedmiu Królestw".

Henry Cavill w "Rycerzu Siedmiu Królestw"? Serialowy Dunk odniósł się do plotek

Po tym, jak Dexter Sol Ansell (nasz słodki serialowy Jajo) zdradził w jednym z wywiadów, że losy książkowego Dunka (Peter Claffey) potoczyły się nieco inaczej niż przypuszczaliśmy, fani twórczości George'a R. R. Martina zaczęli uważniej przysłuchiwać się wszystkim jego wypowiedziom. Ktoś dokopał się do nagrania z panelu podczas nowojorskiego Comic Conu (z października ubiegłego roku), w którym Dexter i Peter rozmawiali na temat Henry'ego Cavilla i wywiązał się taki oto dialog:

Dexter: Myślisz, że możemy im powiedzieć, że Henry Cavill... Peter: Boże, nie! Nie mów tego! Wybaczcie, nie słyszeliście jego słów...

Fandom oczywiście zapłonął niczym flota Stannisa i szybko wywnioskował, że Henry Cavill zagra Daemona I Blackfyre'a w drugim sezonie "Rycerza Siedmiu Królestw" (w scenach retrospekcji rzecz jasna). Jedni byli zachwyceni, drudzy kręcili nosem, a koniec końców okazało się, że... całe to poruszenie było zupełnie niepotrzebne. Peter Claffey skomentował sprawę za pośrednictwem Instagrama i ogłosił, że nie, Henry Cavill nie zagra w "Rycerzu Siedmiu Królestw".

Gwoli wyjaśnienia, to, o czym Dex mówił w wywiadzie, nie miało nic wspólnego z pojawieniem się Henry'ego Cavilla w serialu lub świecie "Gry o tron" (a szkoda!). To zwykłe nieporozumienie.

Niemniej Ira Parker, showrunner "Rycerza Siedmiu Królestw", zdradził mi w wywiadzie, że w drugim sezonie możemy spodziewać się retrospekcji z czasu Pierwszej Rebelii Blackfyre'ów (choć będzie ich stosunkowo niewiele i nie będą mieć charakteru ekspozycji), zatem pojawienie się Daemona Blackfyre'a jest jak najbardziej prawdopodobne. Nie zagra go jednak Henry Cavill.

"Rycerz Siedmiu Królestw" - finał już za tydzień

Przed nami zaś szósty, ostatni odcinek pierwszego sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw". Ujrzymy w nim pokłosie Próby Siedmiu oraz otwarcie nowego rozdziału w historii Dunka i Jaja. Drugi sezon już się kręci, a jego premierę zapowiedziano na 2027 rok. Do Westeros wrócimy jednak jeszcze latem tego roku, za sprawą trzeciego sezonu "Rodu smoka".