Ewa Lemańska zagrała Marynę w "Janosiku". Tak dziś wygląda aktorka

Ewa Lemańska przyszła na świat 23 grudnia 1949 w Łodzi. Jest absolwentką tamtejszej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. Swój debiut aktorski zaliczyła jeszcze podczas studiów. Wystąpiła wówczas w roli Alkmeny w spektaklu Jeana Giraudoux Amfitrion 38 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, z którym zresztą była związana przez następne dwa lata. Natomiast debiut filmowy zaliczyła w 1971 roku w filmie "Jak daleko stąd, jak blisko" w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Zagrała wówczas u boku takich sław, jak Gustaw Holuobek, Maja Komorowska, Andrzej Łapicki czy Anna Dymna. Wielka sława przyszła do niej nieco później, kiedy na ekranach pojawił się serial Jerzego Passendorfera "Janosik".

Ewa Lemańska była wielką gwiazdą lat 70. Piękna brunetka rozkochała w sobie miliony mężczyzn w Polsce. Choć rola Maryny, chłopskiej dziewczyny, ukochanej Janosika przyniosła jej wielką popularność, to stała się dla niej również piętnem i można rzec, że pogrążyła jej karierę. Od tamtej pory wszyscy widzieli w niej jedynie Marynę. Lemańska nie dostała żadnej poważnej roli, a jej kreacje były jedynie drugoplanowe. W latach 80. zdecydowała się opuścić Polskę i wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Osiadła w Nowym Jorku i zajęła się modelingiem i na dobre zniknęła z branży filmowej. Choć do serialowej Maryny wzdychały miliony Polaków, to Ewa Lemańska nie miała szczęścia w miłości. Wiele mówiło się o jej rzekomym romansie z odtwórcą roli Janosika - Markiem Perepeczką, jednak plotki te nie miały nic wspólnego z prawdą, o czym oboje zapewniali. Ewa Lemańska czterokrotnie wychodziła za mąż. Jej pierwszy mąż zaledwie dwa lata po ślubie oświadczył aktorce, że jest gejem. Później związała się z włoskim mafiozem, o czym wiedzieli jedynie nieliczni. Z trzecim mężem rozstała się po 14 latach. Para doczekała się wspólnie dwóch synów. W latach 90. była żoną poznanego na Florydzie Anglika Jamesa Rooneya, jednak i ten związek nie przetrwał próby czasu. W 1998 roku zdiagnozowano u niej nowotwór. To skłoniło ją do pogłębienia wiedzy z zakresu medycyny. Lemańska ukończyła szkołę pielęgniarską i niedługo potem zaczęła pracę jako asystentka lekarza. W wywiadzie, którego udzieliła jakiś czas temu serwisowi Plejada, wspomniała, że tęskni za Polską, jednak jej dom jest na Florydzie, gdzie mieszka od wielu lat.

