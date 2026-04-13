"Euforia". Ile odcinków liczy 3. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

Zendaya, Sydney Sweeney i reszta ekipa wracają w trzeciej odsłonie głośnego i kontrowersyjnego serialu Sama Levinsona. Na nowe odcinki "Euforii" musieliśmy czekać aż cztery lata.

"Euforia" - co się wydarzy w 3. sezonie?

Akcja rozgrywa się na pięć lat po wydarzeniach z poprzedniego sezonu. Rue (Zendaya) odpracowuje narkotykowy dług, Cassie (Sydney Sweeney) szykuje się do ślubu z Nate'em (Jacob Elordi) i usiłuje podbić OnlyFans, Jules Hunter Schafer) jest sugar baby, Lexi (Maude Apatow) pracuje w Hollywood, a Maddy (Alexa Demie) próbuje swoich sił jako ekspertka od social mediów.

Grupa przyjaciół z dzieciństwa mierzy się z wiarą, odkupieniem oraz problemem zła.

"Euforia" - nowi członkowie obsady

Do obsady "Euforii" w 3. sezonie dołączyli m.in. Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk i wokalistka ROSALÍA.

"Euforia", 3. sezon - ile odcinków liczy nowa seria i kiedy finał? (harmonogram premier)

3. sezon "Euforii" ukazuje się w poniedziałki i liczy łącznie osiem odcinków. Pierwszy zadebiutował w serwisie HBO Max w środę 8 kwietnia, a ostatni obejrzymy na począktu czerwca. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Euforia" 3. sezon, 1. odcinek - premiera 13 kwietnia,

"Euforia" 3. sezon, 2. odcinek - premiera 20 kwietnia,

"Euforia" 3. sezon, 3. odcinek - premiera 27 kwietnia,

"Euforia" 3. sezon, 4. odcinek - premiera 4 maja,

"Euforia" 3. sezon, 5. odcinek - premiera 11 maja,

"Euforia" 3. sezon, 6. odcinek - premiera 18 maja,

"Euforia" 3. sezon, 7. odcinek - premiera 25 maja,

"Euforia" 3. sezon, 8. odcinek - premiera 1 czerwca.

