"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 922

Zanim na dobre zanurzymy się w nowe intrygi, warto przypomnieć sobie ostatnie wydarzenia z serialu "Akacjowa 38", w którym Ramon z dużym zaangażowaniem przygotowywał się do przemówienia na otwarcie festynu w Cabrahigo. Równolegle trwały gorączkowe poszukiwania zaginionej Silvii, w które zaangażowano nie tylko policję i nowego stróża, ale także ludzi specjalnie wynajętych przez Ramona. Diego pozostał jednak sceptyczny wobec zapewnień brata, który uparcie twierdził, że wcale nie zabił ich ojca. Do niepokojącej sytuacji doszło w lokalu Deliciosa, gdzie Flora wręczyła klucze Hindusowi planującemu wymierzyć El Peni surową karę za popełnione wcześniej świętokradztwo. Lucia zdecydowała się natomiast na nagły powrót do Salamanki, aby tam ostatecznie rozmówić się ze swoim chrzestnym. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 922 - streszczenie

Flora ratuje El Penę przed napastnikiem, uderzając Hindusa patelnią w głowę, co skutkuje przewiezieniem mężczyzny do szpitala. Incydent ten zmusza kobietę do zostania w mieście do momentu, aż sprawa zostanie w pełni wyjaśniona przez odpowiednie służby. Tymczasem Ramon zmaga się z tekstem przemówienia herolda, które Lolita i Trini przygotowały w trudnym do zrozumienia języku Cabrahigo. Antonio snuje śmiałe plany biznesowe i rozważa rozpoczęcie produkcji domowych ekspresów do kawy oraz specjalnych kamizelek kuloodpornych. Samuel uświadamia sobie istotny szczegół dotyczący zdjęcia przycisku do papieru, co pozwala mu wykluczyć go jako narzędzie zbrodni. Z kolei pułkownik odnajduje pod drzwiami list pożegnalny od Silvii, jednak jego otoczenie podejrzewa, że kobieta została zmuszona do jego napisania.

"Akacjowa 38" odc. 922 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Aby dowiedzieć się, jak zakończy się interwencja Flory oraz czy Samuelowi uda się dowieść swojej racji, warto zarezerwować czas na popołudniowy seans. Nowe wątki w tej kostiumowej opowieści pojawiają się regularnie, nie pozwalając na nudę przy poznawaniu losów mieszkańców Madrytu. Produkcja jest stale obecna w ramówce, zapewniając stałą porcję opowieści o dawnym życiu w kamienicy. Ten konkretny epizod zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, która pozwala przenieść się do zupełnie innego świata i poczuć klimat Madrytu z początków ubiegłego wieku. Barwne stroje, skomplikowane relacje sąsiedzkie i nieoczekiwane sytuacje sprawiają, że opowieść ta od lat cieszy się dużą popularnością. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi kostiumowe historie pełne tajemnic i trudnych, życiowych dylematów. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)