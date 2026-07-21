"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 993

W serialu "Dziedzictwo" ostatnie wydarzenia mocno namieszały w życiu bohaterów, stawiając ich w obliczu wyjątkowo trudnych i skomplikowanych sytuacji. Isil sprytnie zataiła przed otoczeniem fakt, że powoli odzyskiwała władzę w nogach, a jej fałszywa skrucha wobec Sinana i Aynur stanowiła jedynie element zaplanowanej gry. Tymczasem spisek Cansel i Sibel doprowadził do aresztowania Nany, ponieważ po zamianie probówek wyniki badań wykazały, że nie była ona pod wpływem narkotyków. Do niebezpiecznej konfrontacji doszło także w szpitalu, gdzie Burhan namierzył Semiha i stanowczo zażądał od niego wysokiej rekompensaty finansowej. Przerażony brat Cansel nie widział innego wyjścia z tej sytuacji i w akcie paniki postanowił zabić Burhana. Czas zatem dowiedzieć się, w jakim kierunku potoczą się losy tych postaci po tak dramatycznym obrocie spraw.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

"Dziedzictwo" odc. 993 - streszczenie

Poyraz decyduje się pomóc Nanie, tłumacząc policji, że strzał z jej strony był jedynie nieszczęśliwym wypadkiem wynikającym z odurzenia narkotykami. Dzięki tym zeznaniom i ponownym wynikom badań krwi, prokuratura postanawia ostatecznie wycofać postawione jej wcześniej zarzuty. Kobieta skupia się teraz na opiece nad mężem w szpitalu, jednak jej obecność przy chorym wywołuje wyraźną niechęć ze strony Cennet. Równolegle Isl nie zaprzestaje swoich gier przeciwko Aynur i sprowadza do domu Ezgi, dawną miłość Sinana, licząc na odnowienie ich romansu. Sam Sinan ucina jednak te starania, jasno deklarując brak zainteresowania byłą partnerką, podczas gdy szantażowany Semih szykuje śmiertelną pułapkę na Burhana.

"Dziedzictwo" odc. 993 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej tureckiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na moment, w którym wyjaśnią się losy oskarżonej o strzelaninę bohaterki. Serial jest emitowany regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco zapoznawać się ze wszystkimi intrygami oraz nagłymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie popołudniowy czas, aby w spokoju zasiąść przed telewizorem i poznać dalszy ciąg tej opowieści. Premiera tego konkretnego epizodu odbędzie się w środę, 29 lipca 2026 roku, na antenie stacji TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to jedna z tych produkcji, która mimo zmian w obsadzie na przestrzeni lat, wciąż przyciąga przed ekrany liczne grono sympatyków tureckich telenowel. Choć historia zaczynała się od losów Seher i Yamana, obecnie to relacje Nany z Poryazem stanowią główną oś fabularną, wokół której kręcą się kolejne wątki. Serial łączy w sobie motywy trudnej miłości, szukania odkupienia oraz walki z bolesną przeszłością, co czyni go ciekawą propozycją dla wielbicieli rodzinnych sag. Warto zwrócić uwagę na grę aktorską, która oddaje skomplikowane charaktery postaci pojawiających się na ekranie. W obsadzie tego serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)