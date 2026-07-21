"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 443

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-21 10:07

W nadchodzącym odcinku 443 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" plany arystokratycznej rodziny zostaną wystawione na ciężką próbę podczas ważnej uroczystości. Pomiędzy służbą a ich przełożonymi narasta wyraźne napięcie, które utrudnia spokojne funkcjonowanie pałacu. Szczególną uwagę przykuwa postawa Petry, której surowe podejście do innych pracowników zaczyna budzić coraz większy opór. Jednocześnie niepokojące informacje docierające z zewnątrz mogą zakłócić i tak już kruchą równowagę w posiadłości.

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" całkowicie wywróciły do góry nogami dotychczasowy porządek, szczególnie gdy Manuel i Curro ostatecznie wyruszyli na wojnę. Pożegnalny list od syna wpędził markizę Cruz w ogromną rozpacz, a mijające miesiące bez żadnych wieści z frontu i nieznany los Manuela tylko potęgowały jej ból. Mimo tak trudnej sytuacji kobieta zdecydowała się na zorganizowanie przyjęcia urodzinowego dla nieobecnego dziedzica, podczas gdy w tle rozgrywały się kolejne intrygi. Santos bez skrupułów szantażował Verę i próbował wzbudzić zazdrość u Lopego, co tylko zaogniło relacje między nimi. Natomiast Petra jako nowa ochmistrzyni rozpoczęła swoje surowe rządy od bezlitosnego upokarzania zdegradowanej Pii, wprowadzając w pałacu rygorystyczne represje. Warto zatem przekonać się, jakie będą dalsze losy mieszkańców tej hiszpańskiej posiadłości.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 443 - streszczenie

W rezydencji trwają intensywne przygotowania do wystawnej kolacji z okazji urodzin Manuela, na której organizacji bardzo zależy Cruz. Niestety, mimo wielkich starań gospodyni, zaplanowany wieczór okazuje się kompletnym niepowodzeniem. Trudna atmosfera szybko udziela się zarówno członkom rodziny, jak i całej służbie pracującej w posiadłości. Petra zaczyna traktować podwładnych z jeszcze większą surowością niż dotychczas, skupiając swoją niechęć głównie na Pii. Choć Ricardo stara się wpłynąć na jej zachowanie i nakłonić ją do zmiany postępowania, kobieta nie zamierza ustąpić. W tym samym czasie Lope musi poradzić sobie z niespodziewaną i wyjątkowo nieprzyjemną wizytą. Tęskniąca za Manuelem Jana postanawia przelać swoje skomplikowane emocje na papier. Dodatkowo do Lorenza dociera niepokojąca wiadomość z frontu, która wprowadza kolejny element niepewności.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 443 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Oglądanie losów mieszkańców hiszpańskiej posiadłości wymaga od nas regularności, by nie pominąć żadnego istotnego wątku. Nowe epizody są emitowane cyklicznie, co pozwala na bieżąco orientować się w skomplikowanych relacjach panujących w pałacu. Jeśli nie chcecie przeoczyć najnowszych wydarzeń z udziałem Jany i Manuela, warto zarezerwować sobie czas po południu. Kolejna odsłona tej historii pojawi się na ekranach już w najbliższą środę. Epizod numer 443 zostanie wyemitowany 29 lipca 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Serial przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku ubiegłego stulecia, gdzie śledzimy losy Jany szukającej sprawiedliwości za krzywdy z przeszłości. Produkcja łączy w sobie motywy kryminalne z opowieścią o zakazanej miłości, która musi pokonać liczne bariery społeczne i klasowe. Życie w luksusowej rezydencji pełne jest nie tylko wystawnych balów, ale przede wszystkim mrocznych sekretów ukrywanych przez ród Luján. Konflikty między arystokracją a służbą stanowią fundament tej wciągającej opowieści, w której każdy bohater ma coś do ukrycia. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 443
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic