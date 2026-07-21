"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 443

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" całkowicie wywróciły do góry nogami dotychczasowy porządek, szczególnie gdy Manuel i Curro ostatecznie wyruszyli na wojnę. Pożegnalny list od syna wpędził markizę Cruz w ogromną rozpacz, a mijające miesiące bez żadnych wieści z frontu i nieznany los Manuela tylko potęgowały jej ból. Mimo tak trudnej sytuacji kobieta zdecydowała się na zorganizowanie przyjęcia urodzinowego dla nieobecnego dziedzica, podczas gdy w tle rozgrywały się kolejne intrygi. Santos bez skrupułów szantażował Verę i próbował wzbudzić zazdrość u Lopego, co tylko zaogniło relacje między nimi. Natomiast Petra jako nowa ochmistrzyni rozpoczęła swoje surowe rządy od bezlitosnego upokarzania zdegradowanej Pii, wprowadzając w pałacu rygorystyczne represje. Warto zatem przekonać się, jakie będą dalsze losy mieszkańców tej hiszpańskiej posiadłości.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 443 - streszczenie

W rezydencji trwają intensywne przygotowania do wystawnej kolacji z okazji urodzin Manuela, na której organizacji bardzo zależy Cruz. Niestety, mimo wielkich starań gospodyni, zaplanowany wieczór okazuje się kompletnym niepowodzeniem. Trudna atmosfera szybko udziela się zarówno członkom rodziny, jak i całej służbie pracującej w posiadłości. Petra zaczyna traktować podwładnych z jeszcze większą surowością niż dotychczas, skupiając swoją niechęć głównie na Pii. Choć Ricardo stara się wpłynąć na jej zachowanie i nakłonić ją do zmiany postępowania, kobieta nie zamierza ustąpić. W tym samym czasie Lope musi poradzić sobie z niespodziewaną i wyjątkowo nieprzyjemną wizytą. Tęskniąca za Manuelem Jana postanawia przelać swoje skomplikowane emocje na papier. Dodatkowo do Lorenza dociera niepokojąca wiadomość z frontu, która wprowadza kolejny element niepewności.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 443 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Oglądanie losów mieszkańców hiszpańskiej posiadłości wymaga od nas regularności, by nie pominąć żadnego istotnego wątku. Nowe epizody są emitowane cyklicznie, co pozwala na bieżąco orientować się w skomplikowanych relacjach panujących w pałacu. Jeśli nie chcecie przeoczyć najnowszych wydarzeń z udziałem Jany i Manuela, warto zarezerwować sobie czas po południu. Kolejna odsłona tej historii pojawi się na ekranach już w najbliższą środę. Epizod numer 443 zostanie wyemitowany 29 lipca 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Serial przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku ubiegłego stulecia, gdzie śledzimy losy Jany szukającej sprawiedliwości za krzywdy z przeszłości. Produkcja łączy w sobie motywy kryminalne z opowieścią o zakazanej miłości, która musi pokonać liczne bariery społeczne i klasowe. Życie w luksusowej rezydencji pełne jest nie tylko wystawnych balów, ale przede wszystkim mrocznych sekretów ukrywanych przez ród Luján. Konflikty między arystokracją a służbą stanowią fundament tej wciągającej opowieści, w której każdy bohater ma coś do ukrycia. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)