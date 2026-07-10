"Panna młoda": streszczenie odcinka 148

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" udowodniły, że losy bohaterów potrafią przybrać nieoczekiwany obrót i zaprowadzić ich nawet za kratki. Cihan oraz Hancer na skutek wzajemnych oskarżeń wylądowali w tym samym areszcie, co wymusiło na nich konfrontację w dość specyficznych warunkach. Równolegle Sinem zdołała wypracować wspólny język z Melihem, a kompletnie zdezorientowany Cemil udał się po wsparcie i radę do Ertugrula. Ostatecznie Hancer odzyskała wolność i postanowiła, że najbezpieczniejszym miejscem po wyjściu z celi będzie dom jej brata. Takie nagłe zwroty akcji w życiu znanych postaci postawiły wiele dotychczasowych spraw na ostrzu noża. Pora zatem przekonać się, co przyniesie kolejna odsłona tej opowieści.

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

"Panna młoda" odc. 148 - streszczenie

Hancer pilnie potrzebuje pieniędzy, ponieważ chce sfinansować szkolną wycieczkę Emira. Aby zdobyć brakującą sumę, decyduje się przyjąć kolejne zlecenie zarobkowe. Los sprawia, że trafia ona do willi należącej do rodu Develioglu, o czym wcześniej nie miała pojęcia. Spotkanie z Beyzą okazuje się dla niej wyjątkowo trudne, ponieważ kobieta nie szczędzi jej złośliwości i otwarcie ją poniża. W tej napiętej sytuacji interweniuje Mukadder, która stara się uspokoić atmosferę między paniami. W tym samym czasie Engin próbuje dowiedzieć się czegoś więcej od Cihana na temat znalezionej bransoletki.

"Panna młoda" odc. 148 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem, dlatego warto zarezerwować sobie czas na najnowszy odcinek. Jeśli nie chcecie przegapić rozwoju wydarzeń w rezydencji, najlepiej sprawdzić aktualny program telewizyjny. Serial jest emitowany regularnie w popołudniowym pasmie na ogólnodostępnym kanale. Kolejna odsłona losów Hancer i Cihana pojawi się już wkrótce. Premierowa emisja 148. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się 18 lipca 2026 roku o godzinie 17:15 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to opowieść o trudnych wyborach i poświęceniu, przed którymi staje młoda Hancer. Dziewczyna decyduje się na wejście do bogatej rodziny Develioglu tylko po to, by ratować zdrowie swojego brata. Choć początki w wielkiej rezydencji nie są łatwe, zwłaszcza z powodu obecności byłej żony Cihana, między małżonkami z czasem zaczyna iskrzyć. Historia pokazuje, jak rodzące się uczucie potrafi wygrać z chłodnymi kalkulacjami teściowej. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker, Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)