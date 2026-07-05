M jak miłość. Artur podejmie drastyczną decyzję po zdradzie. Zrezygnuje z pracy dla Agnes

Artur wróci do domu w odcinku 1937 "M jak miłość" po wakacjach. Kolejna zdrada wyjdzie na jaw

W powakacyjnym, 1937 odcinku "M jak miłość" Artur pojawi się w rodzinnym domu Mostowiaków. Zamiast z Poznania, dokąd rzekomo miał się udać z pomocą pakującej go Marysi, Rogowski wróci prosto z domu Joanny po ich pierwszej wspólnej nocy. Jak informuje serwis swiatseriali.interia.pl, na miejscu nie spotka jednak żony ani teściowej, Barbary (Teresa Lipowska). W domu będzie na niego czekać córka Agnes, która, będąc świadkiem ojcowskiej niewierności, wcześniej ucieknie do Niemiec.

W tym samym odcinku dziewczyna wróci, by skonfrontować się z ojcem. Przede wszystkim zechce sprawdzić, czy Artur spełnił ultimatum, które mu postawi przed swoim wyjazdem. Pobyt pod jednym dachem z Marysią, którą ojciec potajemnie rani, stanie się dla Agnes nie do zniesienia.

„Chciałam cię zapytać, czy dotrzymałeś słowa, które mi dałeś?” – zapyta go Agnes w 1937 odcinku serialu TVP.

25

Koniec romansu z Joanną w 1937 odcinku "M jak miłość". Rogowski odejdzie z przychodni w Gródku

Podczas rozmowy w 1937 odcinku "M jak miłość" Rogowski zapewni córkę, że dotrzymał słowa. Artur wyzna Agnes, że ostatecznie zerwał znajomość z Joanną i zamierza zrezygnować z pracy w przychodni w Gródku, gdzie Dobrzańska miała pracować. Chcąc udowodnić, że definitywnie zakończył romans z kardiolożką, internista zdecyduje się unikać jej nawet na stopie zawodowej.

„Dziś składam wypowiedzenie, rezygnuję z etatu w Gródku” – poinformuje córkę Artur.

Decyzja ta spotka się z pełnym poparciem Agnes. Córka doceni fakt, że ojciec żałuje swoich czynów i ponosi surowe konsekwencje błędu, jakim była zdrada. Nie okaże mu jednak litości, uważając, że zasłużył na swój los.

„To najlepsze, co możesz zrobić. Dla siebie i dla swojej rodziny. I dla mnie też... jeśli to dla ciebie coś znaczy” – stwierdzi dobitnie Rotke.

Czy rodzina wybaczy Arturowi po wakacjach? Kolejna zdrada w nowym sezonie "M jak miłość"

W 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur wyraźnie zaznaczy, że opinia Agnes jest dla niego priorytetem. To właśnie strach przed utratą niedawno odzyskanej córki skłoni go do ostatecznego odcięcia się od Joanny. Pytanie jednak, czy ten gest wystarczy, by Rotke wybaczyła mu zniszczenie spokoju rodziny i zranienie Marysi.

Tym bardziej, że w nowym sezonie prawda o kolejnym skoku w bok męża ostatecznie dotrze do Rogowskiej. W obliczu faktu, że to nie pierwsza zdrada Artura, samo zerwanie kontaktów z kochanką może okazać się niewystarczającym zadośćuczynieniem.