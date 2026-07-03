"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 975

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Rodzinne sekrety mają to do siebie, że zazwyczaj wychodzą na jaw w najmniej odpowiednim momencie, o czym przypomniał ostatni odcinek serialu "Dziedzictwo". Aynur i Sinan robili wszystko, aby ukryć przed Islą fakt, że kobieta nie jest lekarką, jednak ich zachowanie wzbudziło w niej jedynie większą czujność. Sytuację zaogniła Nana, której potajemne podjęcie pracy wywołało u Poyraza falę zazdrości i doprowadziło do bójki z Semihem. Adalet z kolei znalazła w szufladzie Aynur kosztowny prezent, co stało się powodem do oskarżenia jej o potajemny romans z Sinanem. Wszystkie te zawirowania w serialu udowodniły, że zaufanie jest niezwykle kruchą wartością. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Dziedzictwo" odc. 975 - streszczenie
Aynur i Sinan decydują się na odegranie przed Adalet głośnej kłótni, aby przekonać ją o braku jakiejkolwiek zażyłości między nimi. Ich plan zaczyna się jednak sypać, gdy kobieta podsłuchuje później ich pełną czułości prywatną rozmowę i zaczyna mieć wątpliwości co do szczerości ich zachowania. W tym samym czasie Ibrahim, chcąc odkupić swoje winy w oczach Czarnej, zaczyna wysyłać samemu sobie anonimowe pogróżki. Nana stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości i podejmuje pracę w kawiarni, której właścicielem jest Semih. Jednocześnie Poyraz nabiera coraz większych podejrzeń dotyczących tego, co naprawdę doprowadziło do poronienia Cansel.
"Dziedzictwo" odc. 975 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Regularne śledzenie losów ulubionych postaci wymaga od nas dyscypliny przed ekranem, szczególnie gdy wątki stają się coraz bardziej zawiłe. Wiele osób z niecierpliwością czeka na wyjaśnienie nieporozumień, które nagromadziły się między bohaterami w ostatnim czasie. Warto zarezerwować sobie chwilę wolnego czasu, aby sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy Nany i Ibrahima. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 11 lipca 2026 roku w TVP1 o godzinie 16:00.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga uwagę dzięki opowieściom o trudnej miłości i rodzinnych tajemnicach. Choć początkowo fabuła skupiała się na Seher i Yamanie, z biegiem lat historia ewoluowała, wprowadzając nowe postacie i zaskakujące zwroty akcji. Bohaterowie nieustannie szukają szczęścia i odkupienia, mierząc się z bolesną przeszłością oraz trudnymi wyborami. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wielowątkowe sagi obyczajowe z silnie zarysowanymi charakterami. W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)