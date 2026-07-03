"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 975

Rodzinne sekrety mają to do siebie, że zazwyczaj wychodzą na jaw w najmniej odpowiednim momencie, o czym przypomniał ostatni odcinek serialu "Dziedzictwo". Aynur i Sinan robili wszystko, aby ukryć przed Islą fakt, że kobieta nie jest lekarką, jednak ich zachowanie wzbudziło w niej jedynie większą czujność. Sytuację zaogniła Nana, której potajemne podjęcie pracy wywołało u Poyraza falę zazdrości i doprowadziło do bójki z Semihem. Adalet z kolei znalazła w szufladzie Aynur kosztowny prezent, co stało się powodem do oskarżenia jej o potajemny romans z Sinanem. Wszystkie te zawirowania w serialu udowodniły, że zaufanie jest niezwykle kruchą wartością. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 975 - streszczenie

Aynur i Sinan decydują się na odegranie przed Adalet głośnej kłótni, aby przekonać ją o braku jakiejkolwiek zażyłości między nimi. Ich plan zaczyna się jednak sypać, gdy kobieta podsłuchuje później ich pełną czułości prywatną rozmowę i zaczyna mieć wątpliwości co do szczerości ich zachowania. W tym samym czasie Ibrahim, chcąc odkupić swoje winy w oczach Czarnej, zaczyna wysyłać samemu sobie anonimowe pogróżki. Nana stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości i podejmuje pracę w kawiarni, której właścicielem jest Semih. Jednocześnie Poyraz nabiera coraz większych podejrzeń dotyczących tego, co naprawdę doprowadziło do poronienia Cansel.

"Dziedzictwo" odc. 975 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Regularne śledzenie losów ulubionych postaci wymaga od nas dyscypliny przed ekranem, szczególnie gdy wątki stają się coraz bardziej zawiłe. Wiele osób z niecierpliwością czeka na wyjaśnienie nieporozumień, które nagromadziły się między bohaterami w ostatnim czasie. Warto zarezerwować sobie chwilę wolnego czasu, aby sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy Nany i Ibrahima. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 11 lipca 2026 roku w TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga uwagę dzięki opowieściom o trudnej miłości i rodzinnych tajemnicach. Choć początkowo fabuła skupiała się na Seher i Yamanie, z biegiem lat historia ewoluowała, wprowadzając nowe postacie i zaskakujące zwroty akcji. Bohaterowie nieustannie szukają szczęścia i odkupienia, mierząc się z bolesną przeszłością oraz trudnymi wyborami. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wielowątkowe sagi obyczajowe z silnie zarysowanymi charakterami. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)