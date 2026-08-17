La Promesa, odcinek 461: Adriano znów odwiedza Catalinę, a Manuel i Curro ruszają w niebezpieczną drogę przez las

Dramat Lope i troska Jany

W najnowszym epizodzie na pierwszy plan wysuwa się pobity Lope. Jana opatruje kucharza, jednak nie potrafi ukryć swojego wielkiego niepokoju. Obawia się, że ranny mógł odnieść wewnętrzne obrażenia, które zagrażają jego życiu. W tych trudnych chwilach rannym stale dogląda Vera, starając się zapewnić mu odpowiednią opiekę i wsparcie.

Wizyta Adriano i wiadomości zza oceanu

Tymczasem Adriano znów odwiedza Catalinę, co ponownie wzbudza emocje i zapowiada rozwój ich relacji. Gorąco jest również w kwaterach służby – Maria dzieli się z resztą pracowników wieściami, które nadeszły od Teresy z Nowego Jorku. Zaskakujące informacje stają się głównym tematem rozmów wśród pałacowej służby.

Niebezpieczna misja i trudne obietnice

W tym samym czasie Manuel i Curro wraz ze swoimi towarzyszami przemierzają gęsty las, zmierzając w stronę posterunku Anglików. Każdy krok w nieznanym terenie niesie ze sobą ogromne ryzyko. Z kolei w pałacu dochodzi do przełomu w relacjach rodzinnych – po szczerej i emocjonalnej rozmowie Martina obiecuje matce, że zmieni swoje dotychczasowe, pełne napięcia zachowanie wobec Ignacia.

Kiedy emisja 461. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic"?

Odcinek 461. serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zobaczysz w poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Epizod będzie również dostępny na platformie TVP VOD.

O serialu i obsadzie

Akcja hiszpańskiego hitu „La Promesa – pałac tajemnic” przenosi nas do roku 1913. Fabuła obraca się wokół rezydencji należącej do arystokracji, gdzie luksusowe mury skrywają prawdziwe oblicze domowników — ich intrygi, miłosne uniesienia i brutalną rywalizację.

W rolach głównych widzowie mogą podziwiać Anę Garcés w roli Jany, Arturo Sancho jako Manuela, oraz Evę Martín grającą Cruz. Na ekranie pojawiają się również Manuel Regueiro, María Castro, Jordi Coll i Teresa Quintero. Serial przyciąga przed telewizory rzesze fanów, głównie za sprawą angażujących wątków, starannie budowanego napięcia i nieprzewidywalnej fabuły.

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