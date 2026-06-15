"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 956

W ostatnim odcinku serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a życie kilku osób wywróciło się do góry nogami. Nana w końcu przekazała Yusufowi smutną wiadomość o wyjeździe, przez co zrozpaczony chłopiec ukrył się w warsztacie, a ich wspólna podróż ostatecznie opóźniła się o jeden dzień. W międzyczasie Sibel podsłuchała miłosne wyznanie Poyraza i pełna zazdrości postanowiła pozbyć się rywalki, podczas gdy Ferit w romantycznym geście oświadczył się Ayse. Z kolei Nese, nie widząc już szans na pogodzenie się z Volkanem, również podjęła decyzję o wyjeździe i pożegnaniu się z dotychczasową codziennością. Na horyzoncie pojawiły się jednak czarne chmury, ponieważ stan zdrowia Sahina uległ pogorszeniu, a on sam nie zdawał sobie sprawy, że Cansel przestała podawać mu leki. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 956 - streszczenie

Ferit i Ayse przygotowują się do swojej podróży, poświęcając czas na pożegnanie z najbliższymi przyjaciółmi. Volkan decyduje się na odważny krok i przekazuje Nese listy, których wcześniej nie miał śmiałości jej dostarczyć, licząc na odświeżenie ich relacji. Tymczasem Aynur na własną rękę prowadzi prywatne śledztwo, co kończy się dla niej niefortunnie, gdyż zostaje schwytana przez Tevfika. Sibel oraz Cansel nie próżnują i wspólnie obmyślają sposób na pozbycie się Nany z otoczenia Poyraza. Kobiety planują złożyć na nią donos do odpowiednich organów, aby ostatecznie wyeliminować ją z życia mężczyzny.

"Dziedzictwo" odc. 956 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Każdy, kto chce być na bieżąco z tym tytułem, powinien zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Produkcja jest regularnie pokazywana na głównej antenie, co pozwala na systematyczne poznawanie kolejnych wątków. Warto zasiąść przed telewizorem punktualnie, by nie przegapić początku nowej intrygi Sibel i Cansel. "Dziedzictwo" odc. 956 zostanie wyemitowany 22 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja zyskała ogromne uznanie dzięki skomplikowanym relacjom i dynamicznym zmianom w życiu bohaterów. Choć początki serii skupiały się na losach Seher, aktualne sezony wprowadzają zupełnie nowe wątki związane z Naną i jej próbami odnalezienia spokoju u boku Poyraza. To idealna propozycja dla osób lubiących historie o przezwyciężaniu trudnej przeszłości i szukaniu nowej drogi do szczęścia. Serial potrafi zaskoczyć rozwojem wypadków, zwłaszcza gdy na drodze zakochanych stają dawni wrogowie. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)