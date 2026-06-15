"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 895

Wydarzenia w ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" całkowicie wywróciły do góry nogami spokój mieszkańców dzielnicy. Blanca w końcu uległa namowom i zgodziła się na wspólny wyjazd z Diegiem do Szwajcarii, co wprawiło Ursulę w prawdziwe przerażenie. Silvia również podjęła ważną decyzję o pozostaniu z Arturem, jednak zmusiła go do złożenia obietnicy, że zapanuje nad swoją destrukcyjną zazdrością. W międzyczasie lokalna prasa rozpisywała się o wielkiej prezentacji powieści Leonor, a prawdziwy Inigo Cervera zaczął święcić tryumfy w swojej roli utalentowanego ciastkarza. Wszystkie te zawirowania sprawiły, że sytuacja w serialu stała się wyjątkowo skomplikowana. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 895 - streszczenie

Ursula kategorycznie sprzeciwia się wyjazdowi Blanki z Diegiem do Szwajcarii i szuka sposobu, by zatrzymać ją na miejscu. Aby osiągnąć swój cel, manipulatorka stara się wzbudzić w córce silne poczucie winy związane z jej własnym dzieckiem. Następnie Ursula przekonuje ją do spotkania z Cristiną Novoa, która twierdzi, że dostąpiła objawienia Matki Boskiej. Tymczasem Esteban i Silvia mierzą się z barierą komunikacyjną podczas prób kontaktu z bliskimi jeńców wojennych. Sytuację ratuje Trini, która dzięki swojej bezpośredniości i znajomości realiów życia na prowincji znajduje wspólny język z rodzinami żołnierzy. Z kolei Inigo wpada w panikę na myśl o tym, że prawdziwy Cervera może odzyskać pamięć i doprowadzić do ich demaskacji, dlatego postanawia sprzedać cukiernię La Deliciosa.

"Akacjowa 38" odc. 895 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym losy mieszkańców madryckiej kamienicy ponownie zagoszczą na ekranach telewizorów. Kolejne perypetie będzie można śledzić już niebawem w ramach popołudniowego pasma filmowego. Warto przygotować sobie czas, aby nie przegapić żadnego szczegółu z codziennego życia przy tytułowej ulicy. Odcinek numer 895 zostanie wyemitowany 22 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, która zabiera nas wprost na ulice Madrytu z samego początku ubiegłego stulecia. To opowieść pełna sekretów, w której losy bogatych mieszczan nieustannie krzyżują się z życiem ich służby. Produkcja zyskała w naszym kraju ogromną popularność dzięki wciągającej fabule i świetnie odtworzonemu klimatowi epoki. To jedna z tych historii, przy których każda kolejna scena odsłania nowe pragnienia lokatorów słynnej kamienicy. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)