"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 895

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Wydarzenia w ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" całkowicie wywróciły do góry nogami spokój mieszkańców dzielnicy. Blanca w końcu uległa namowom i zgodziła się na wspólny wyjazd z Diegiem do Szwajcarii, co wprawiło Ursulę w prawdziwe przerażenie. Silvia również podjęła ważną decyzję o pozostaniu z Arturem, jednak zmusiła go do złożenia obietnicy, że zapanuje nad swoją destrukcyjną zazdrością. W międzyczasie lokalna prasa rozpisywała się o wielkiej prezentacji powieści Leonor, a prawdziwy Inigo Cervera zaczął święcić tryumfy w swojej roli utalentowanego ciastkarza. Wszystkie te zawirowania sprawiły, że sytuacja w serialu stała się wyjątkowo skomplikowana. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 895 - streszczenie
Ursula kategorycznie sprzeciwia się wyjazdowi Blanki z Diegiem do Szwajcarii i szuka sposobu, by zatrzymać ją na miejscu. Aby osiągnąć swój cel, manipulatorka stara się wzbudzić w córce silne poczucie winy związane z jej własnym dzieckiem. Następnie Ursula przekonuje ją do spotkania z Cristiną Novoa, która twierdzi, że dostąpiła objawienia Matki Boskiej. Tymczasem Esteban i Silvia mierzą się z barierą komunikacyjną podczas prób kontaktu z bliskimi jeńców wojennych. Sytuację ratuje Trini, która dzięki swojej bezpośredniości i znajomości realiów życia na prowincji znajduje wspólny język z rodzinami żołnierzy. Z kolei Inigo wpada w panikę na myśl o tym, że prawdziwy Cervera może odzyskać pamięć i doprowadzić do ich demaskacji, dlatego postanawia sprzedać cukiernię La Deliciosa.
"Akacjowa 38" odc. 895 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym losy mieszkańców madryckiej kamienicy ponownie zagoszczą na ekranach telewizorów. Kolejne perypetie będzie można śledzić już niebawem w ramach popołudniowego pasma filmowego. Warto przygotować sobie czas, aby nie przegapić żadnego szczegółu z codziennego życia przy tytułowej ulicy. Odcinek numer 895 zostanie wyemitowany 22 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.
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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, która zabiera nas wprost na ulice Madrytu z samego początku ubiegłego stulecia. To opowieść pełna sekretów, w której losy bogatych mieszczan nieustannie krzyżują się z życiem ich służby. Produkcja zyskała w naszym kraju ogromną popularność dzięki wciągającej fabule i świetnie odtworzonemu klimatowi epoki. To jedna z tych historii, przy których każda kolejna scena odsłania nowe pragnienia lokatorów słynnej kamienicy. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)