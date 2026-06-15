"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 955

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły sporo napięcia, które mocno namieszało w życiu bohaterów. Przerażona powracającą pamięcią Sahina Cansel zdecydowała się na desperacki krok i zgodnie z radą znajomego farmaceuty opróżniła kapsułki z jego lekami, aby skutecznie spowolnić proces powrotu do zdrowia. W tym samym czasie Nana oraz Yusuf w pełni skoncentrowali się na przygotowaniach do planowanego wyjazdu. Z kolei Ferit i Ayse cieszyli się każdą wspólną chwilą i snuli dalekosiężne plany, mimo że wciąż ukrywali łączącą ich relację przed własną córką. Nieco inaczej wyglądała sytuacja u Aynur, która nie potrafiła pogodzić się z faktem, że złodziej odpowiedzialny za włamanie do domu Sinana ostatecznie opuścił areszt. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 955 - streszczenie

Nana decyduje się w końcu przekazać Yusufowi wiadomość o ich planowanym wyjeździe, co wywołuje u chłopca ogromny smutek. Zrozpaczone dziecko postanawia uciec i ukrywa się w warsztacie należącym do Poyraza. Choć Nana ostatecznie odnajduje Yusufa, dowiaduje się, że ich podróż musi zostać opóźniona o jeden dzień. W tym samym czasie Sibel staje się świadkiem szczerej rozmowy, podczas której Poyraz wyznaje Mertowi swoją miłość do Nany. Zazdrosna kobieta, pewna, że jej rywalka ostatecznie nie wyjedzie, zaczyna planować sposób na trwałe pozbycie się przeciwniczki. Równolegle Ferit decyduje się na oświadczyny i prosi Ayse o rękę, a cała rodzina zaczyna przygotowania do wspólnego wyjazdu do Eskisehir. Nese traci resztki nadziei na pojednanie z Volkanem i również szykuje się do opuszczenia obecnego miejsca zamieszkania. Widzowie zobaczą także Sahina, którego stan zdrowia drastycznie się pogarsza, ponieważ Cansel potajemnie przestała podawać mu leki.

"Dziedzictwo" odc. 955 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów tej popularnej tureckiej produkcji można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej. Widzowie z niecierpliwością wyczekują kolejnych momentów z życia Nany i jej bliskich, które dostarczają wielu zwrotów akcji. Każdy kolejny epizod pojawia się w stałym paśmie emisji, co pozwala fanom na bieżąco orientować się w skomplikowanych relacjach postaci. Najnowszy, 955. odcinek serialu zostanie wyemitowany 21 czerwca 2026 roku. Transmisja rozpocznie się dokładnie o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Produkcja ta od lat przyciąga przed ekrany miłośników historii o trudnej miłości i rodzinnych zmaganiach z przeszłością. Choć na początku fabuła koncentrowała się na relacji Seher i Yamana, to z czasem ciężar opowieści przeniósł się na losy Nany oraz Poyraza. Serial przeszedł wiele zmian, w tym rotację głównych postaci, co pozwoliło na wprowadzenie zupełnie nowych wątków i odświeżenie formuły. Fani cenią ten tytuł za ciekawe połączenie wątków obyczajowych z nutą kryminalną i dramatem. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)